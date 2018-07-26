Ford Otosan yüzde 90'ı yerli ilk global kamyonunu vitrine çıkardı

Ford Otosan yüzde 90'ı yerli ilk global kamyonunu görücüye çıkardı. 500 milyon doları bulan yatırımla tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen çekici Eskişehir’deki İnönü fabrikasında üretilecek.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre, 8 yıl önce Amerikan otomotiv devi Ford’u ağır ticari araç pazarına yeniden girmeye ikna eden Ford Otosan, bu doğrultuda geliştirdiği yüzde 90’ı yerli ilk global kamyonunu (çekici) vitrine çıkardı. İsmi eylül ayında açıklanacak kamyona Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, ‘Big Boy’ takma adını verdi.

2010 yılında Amerikan otomotiv devi Ford’u 1986 yılında çıktığı ağır ticari araç pazarına ‘Ford Trucks’ markasıyla yeniden girmeye ikna eden Ford Otosan, tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen yüzde 90’ı yerli ilk global kamyon (çekici) modelini gün yüzüne çıkardı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’ün ‘Big Boy’ (Koca Oğlan) takma adını verdiği ancak resmi ismi henüz belli olmayan yeni çekici için yerli motor, yerli aks ve yerli şanzıman dahil yaklaşık 500 milyon doları bulan yatırım yapıldı. Eylül ayında Almanya’da gerçekleşecek Uluslararası Hannover Fuarı’nda dünya tanıtımı yapıldıktan sonra tüm dünyada satışa sunulacak 500 beygir gücündeki yeni çekiciyi 1500 Türk mühendis 5 yılda geliştirdi. Ford Otosan’ın Eşkişehir İnönü fabrikasında üretimi başlayan ve bugüne kadar 4 kıtada 11 ülkede 5 milyon kilometre test edilen yeni Ford çekicinin geliştirilme sürecinde Türkiye dâhil 5 ülkede süren saha çalışmalarında 900 şoför, 44 filo yöneticisi ile görüşüldü.