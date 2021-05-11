Ford Otosan, üretime verdiği arayı erken bitirecek

Ford Otosan, otomotiv sektörünü etkileyen malzeme krizi nedeniyle Gölcük fabrikasında verdiği üretim arasını erken bitireceğini açıkladı.

Ford Otosan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Gölcük fabrikasında 19 Nisan’da duran üretime, ABD’li ortağının aldığı önlemler ve tedarikçilerle varılan anlaşmalar sayesinde 7 Haziran’da tekrar başlanacak.

Ayrıca, tedarik sıkıntısının kamyon üretimini de etkilemeye başlaması nedeniyle Eskişehir kamyon fabrikasında yapacağı planlı bakım çalışmalarını öne çekerek 31 Mayıs-17 Haziran’a aldı.

Fabrikaların üretim hızının yaz aylarında artacağını tekrar belirten şirket, yıllık üretim ve satış adetlerinin açıkladığı aralık içinde kalacağını belirtti.