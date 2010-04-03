Ford Otosan üretim arttırmayı hedefliyor

T24-

İç pazarda özellikle ÖTV indirimi, Avrupa'da ise bazı ülkelerin uyguladığı teşviklerin otomobil üreticilerinin krizi hafif atlatmasında etken olduğunu dile getiren Otay, ancak ticari vasıtalarda durumun aynı şekilde olmadığını, bu segmentte özel bir destek uygulanmamasından dolayı ağır ticari vasıta sektörünün durma noktasına geldiğini kaydetti.





Otomotiv sektörünün genel olarak bakıldığında ise her şeye rağmen 2009 yılını tahminlerden daha iyi geçirdiğine işaret eden Otay, bu yıl ticari vasıtalar kısmında kısmi de olsa iyileşme, otomobilde ise geçtiğimiz yılki gibi bir beklenti olduğunu ifade etti.







Otay, şöyle konuştu:

“Krizle ilgili şirketler yalnızca devletten bir beklenti içinde olmamalı. Şirketlerin kendi yapabilecekleri, tedbirler, imkanlar, açılımlar da var. 2009 yılında başlattığımız Amerika ihracatıyla önemli bir adım atmış olduk. Daralan Avrupa pazarına alternatif bir pazara Transit Connect ile girmek, aracın Amerika'da büyük beğeni kazanması, yılın aracı seçilmesi ve yeni bir ufuk açması önemliydi. Bu ufuk hem bize hem de Türkiye'ye açılmış oldu. Sağladığı ek üretim imkanından dolayı hem mutlu, hem gururluyuz. ABD'ye ihracatımız 2010 yılında da devam edecek. Bu yıl Avrupa ülkelerine ihracatın ise önemli oranda olmasa da kısmi oranda düzelmesini, iyileşmesini bekliyoruz. Geçen yıl 174 bin olan üretim rakamımızın bu yıl 205 bin olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.”







AMERİKA'YA İHRACATA DEVAM

“Otomotivin ana vatanı” olarak tabir edilen ABD'ye geçen yıl 30 bine yakın Transit Connect ihraç ettiklerini anımsatan Otay, bu yıl da benzer bir rakam beklediklerini bildirdi.







“ABD'ye ihracat 2009 yılı için planlananın çok üzerinde oldu” diyen Otay, şu bilgileri verdi:

“Geçen yıl ABD'ye 15 bin civarında ihracat planlanırken, bayi ağı sisteminin de doldurulmasıyla 29 bin satış gerçekleşti. Bu yıl da ihracat geçen yılki gibi devam edecek. Transit Connect'in Amerika'daki başarısı, müşteri memnuniyeti büyük bir hızla devam ediyor. Büyük beğeni kazandı, yeni bir segment yarattı. Ticari vasıtalarda ya daha büyükler vardı ya da otomobil station vagon serisi araçlar vardı. Bu ebat bir segmentinin öncüsü Amerika'da Transit Connect oldu. Büyük de başarılara imza attı.”