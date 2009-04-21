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Ekonomi

Ford Otosan kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak

21 Nisan 2009 17:47

Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Nuri Otay, 2 Mart 2009 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılan başvurunun kabul edildiğini ve 5 bin 957 çalışanının "Kısa Çalışma Ödeneği"nden yararlanacağını bildirdi.

Otay, yaptığı yazılı açıklamada, yurt içi ve yurt dışı otomotiv pazarlarında 2008'in son çeyreğinde başlayarak 2009'un ilk çeyreğinde artarak devam eden daralmadan çalışanların olumsuz etkilememesi amacıyla Kısa Çalışma Ödeneğine başvurduklarını anımsattı.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük ticari vasıta üreticilerinden biri olan Ford Otosan'ın Kocaeli ve İnönü tesislerinde 01 Mart - 31 Ağustos 2009 tarihleri arasındaki çalışılmayan günler için yaptıkları "Kısa Çalışma Ödeneği" baş vurusunun onaylandığı bilgisini aldıklarını ifade eden Otay, şunları kaydetti:

"Otomobil satışlarında çok etkili olan ÖTV indirimi, maalesef orta ve ağır ticari vasıta pazarına önemli bir hareketlilik getirmedi. Kısa çalışma gereksinimi önümüzdeki dönemde azalarak da olsa devam edecek görünüyor. Bu nedenle 'Kısa Çalışma Ödeneği' talebimizin onaylanmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Kocaeli Fabrikamızda 4 bin 681, Eskişehir İnönü Fabrikamızda da 1096 olmak üzere toplam 5 bin 957 çalışanımız bu imkandan faydalanabilecek.
Geleceğe yönelik sürdürülebilir büyüme perspektifimizi korumamız için bize önemli bir katkı sağlayacak 'Kısa Çalışma Ödeneği' olanağı sunan kamu yönetimine şirketimiz ve çalışanlarımız adına teşekkür ederiz."

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