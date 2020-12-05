Ford Otosan'ın Gölcük'e kuracağı elektrikli araç batarya fabrikasına devlet desteği geldi

Ford Otosan’ın, Kocaeli Gölcük’te kuracağı batarya fabrikası ve tevsi yatırımı için yaptığı teşvik başvurusu onaylandı.

Onaylanan teşvik, projeler kapsamında 2026 yılı ortasına kadar 20.501.205.701 TL harcama yapılması, ilave 3.000 kişi istihdam edilmesi, mevcut üretim kapasitesinin 440.000 adetten 650.000 adete çıkarılması, 130 bin adetlik batarya montaj tesisi kurulması öngörülüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, sağlanacak devlet destekleriyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Şirketimiz tarafından Kocaeli Fabrikaları yerleşkesinde, henüz fizibilite çalışmaları ve sözleşme süreçleri devam eden uzun dönemli Yeni Nesil Ticari Araç Projeleri ile ilgili öngörülen ürün çeşitlendirme ve tevsi yatırımları için yürütülen ön çalışmalar kapsamında yapılan teşvik başvurusu onaylanmış ve söz konusu yatırımlar için Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi 04.12.2020 tarih ve 31324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3273 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu kapsamda sağlanan teşvik unsurları aşağıdadır:

a) KDV İstisnası ve İadesi,

b) Gümrük Vergisi Muafiyeti,

c) Kurumlar Vergisi İndirimi (vergi indirim oranı : %100, yatırıma katkı oranı: %100, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı : %100),

d) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl),

e) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (10 yıl),

f) Nitelikli Personel Desteği (azami 250.000.000 TL),

g) Enerji Desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 200.000.000 TL’yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50’si ),

h) Yatırım Yeri Tahsisi (Kocaeli İlinde)”