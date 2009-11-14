Ford Otosan 50. Yıl Rallisi başladı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ve son ayağı olan Ford Otosan 50. Yıl Rallisi, Kocaeli'nde yapılıyor.

Ford Otosan ana sponsorluğunda, Kocaeli Otomobil Sporları Derneği (KOSDER) tarafından gerçekleştirilen Ford Otosan 50. Yıl Rallisi, Kocaeli Outlet Center Alışveriş Merkezi'nin otoparkında, oyuncu Oktay Karnarca'nın kullandığı otomobilin start almasıyla başladı.

Kaynarca'nın ardından, 1967 model Anadol marka otomobille Ford Otosan Genel Müdürü Michael Flewitt start aldı.

Ralli, 35 pilotun start almasıyla Interteks Otoparkı'nda düzenlenen özel seyirci etabıyla sürdü.

Ford Otosan'ın 50. kuruluş yıldönümü nedeniyle özel bir anlam taşıyan ralli, aynı zamanda 2009 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ve son ayağını oluşturuyor. Ford Otosan'ın evsahipliğini yaptığı rallide, bu yıl içinde geliştirilen yeni Ford Fiesta R2 ralli aracı, Türkiye'de resmi olarak ilk kez start aldı.

Ford Otosan 50. Yıl Rallisi, toplam 101 kilometrelik 6 adet toprak özel etabı ve toplam 264.4 kilometrelik normal etabıyla yarın sona erecek.

Rallinin kupaları, yarın Kocaeli Outlet Center'daki finiş podyumunda yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak.