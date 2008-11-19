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Ekonomi

Ford Mazda’daki hisselerinin 2/3’ünü satıyor

ABD'li otomotiv şirketi Ford, Japon otomotiv şirketi Mazda'daki hisselerinin üçte ikisini satmaya karar verdi.

19 Kasım 2008 02:00

ABD'li otomotiv şirketi Ford, Japon otomotiv şirketi Mazda'daki hisselerinin üçte ikisini satmaya karar verdi.

Nikkei gazetesinin haberine göre, Mazda'nın yüzde 33,4 hissesini kontrol eden Ford, Mazda dahil birkaç Japon alıcısı bulduktan sonra piyasa fiyatlarına göre 517 milyon dolara denk düşen yüzde 20 Mazda hissesini satmayı kararlaştırdı.

Gazete, hisseleri alacaklar arasında Mazda, Hiroşima bankası, Sumitomo, Itochu şirketleri ile otomotiv parçaları üreten Denso şirketinin yanı sıra sigorta şirketi Tokio Marine'nin bulunduğunu yazdı.

Merkezi Hiroşima'da bulunan Mazda şirketi de, Ford'un elindeki Mazda hisselerini yüzde 33,4'ten yüzde 13'e indireceğini, Mazda'nın kendi hisselerinin yüzde 6,87'sini almak için 185,3 milyon dolar vereceğini açıkladı. 

GM Suzuki’deki hisselerini satıyor

ABD'li otomotiv şirketi General Motors da (GM), Japon otomotiv şirketi Suzuki'deki yüzde 3.02 hissesinin tamamını 230 milyon dolara Suzuki'ye satacağını bildirmişti.

GM, Ford ve Chrysler, içinde bulundukları zor durumdan kurtulmak için ABD hükümetinden 25 milyar dolar talep ediyor. 

ABD’li otomotivciler 25 milyar dolar istedi

Otomotiv sektörünün kritik dönemi?

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