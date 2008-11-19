Ford Mazda’daki hisselerinin 2/3’ünü satıyor

GM Suzuki’deki hisselerini satıyor

ABD’li otomotivciler 25 milyar dolar istedi

Otomotiv sektörünün kritik dönemi?

Nikkei gazetesinin haberine göre, Mazda'nın yüzde 33,4 hissesini kontrol eden Ford, Mazda dahil birkaç Japon alıcısı bulduktan sonra piyasa fiyatlarına göre 517 milyon dolara denk düşen yüzde 20 Mazda hissesini satmayı kararlaştırdı.Gazete, hisseleri alacaklar arasında Mazda, Hiroşima bankası, Sumitomo, Itochu şirketleri ile otomotiv parçaları üreten Denso şirketinin yanı sıra sigorta şirketi Tokio Marine'nin bulunduğunu yazdı.Merkezi Hiroşima'da bulunan Mazda şirketi de, Ford'un elindeki Mazda hisselerini yüzde 33,4'ten yüzde 13'e indireceğini, Mazda'nın kendi hisselerinin yüzde 6,87'sini almak için 185,3 milyon dolar vereceğini açıkladı.ABD'li otomotiv şirketi General Motors da (GM), Japon otomotiv şirketi Suzuki'deki yüzde 3.02 hissesinin tamamını 230 milyon dolara Suzuki'ye satacağını bildirmişti.GM, Ford ve Chrysler, içinde bulundukları zor durumdan kurtulmak için ABD hükümetinden 25 milyar dolar talep ediyor.