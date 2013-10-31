Ford, Kapalıçarşı'daki çocuk satıcıları örnek alıyor

Ford Motor Company’nin global satın almadan sorumlu Başkan Yardımcısı Hau Thai-Tang geçtiğimiz hafta tüm satın alma ekibini toplayarak, “700 yıllık geçmişi olan Kapalıçarşı’da 10 yaşındaki bir çocuk yanınıza gelip 6 farklı dilde satış yapabiliyor. Biz bir malı onların aldığı fiyattan daha ucuza alabileceğimizi nasıl düşünüyoruz ki?” dedi.

Küresel dünyada bir çok uluslararası devin hem tasarrufları artırıp hem de daha verimli çalışması için lokal pazarları iyi etüt ederek bu ülkelerin avantajlarından maksimum yararlanması rekabette büyük önem taşımaya başladı. Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Bunun ne kadar önemli olduğunu bilen dünya otomotiv devi Amerikan Ford da özellikle küresel satın alma alanında bu stratejiyi tam anlamıyla harekete geçirdi.

Hayati öneme sahip

Ford Motor Company’nin global satın almadan sorumlu Başkan Yardımcısı Hau Thai-Tang, şirketteki tüm satın alma ekibini toplayarak geçtiğimiz hafta özel bir konuşma yaptı. Tüm çalışanlara ortak iş yaptıkları ülkeleri iyice öğrenmenlerinin hayati öneme sahip olduğunu belirten Tang, “Bu konuda çok hevesli olmalısınız. Yani Ford’un Çin’de ortağı Changan, Türkiye’deki ortağı Otosan ve Rusya’daki ortağı Sollers’in iş yapış şekillerini iyice öğrenin etüt edin. Çünkü bu şirketler Ford’a bir kaç konuda tasarrufun yollarını öğretecek şirketlerdir” dedi.

700 yıllık ticaret

Thai-Tang, tüm ekiple yaptığı konuşmada şunları söyledi: “‘Hayatınızda hiç İstanbul’a gidip Kapalıçarşı’da alışveriş yaptınız mı? Orada 10 yaşındaki bir çocuk yanınıza gelip 6 farklı dilde öyle bir satış yapıyor ki inanamazsınız.

Bu çocuklar 700 yıllık ticaret rotasının kesiştiği yerde bu işi yapıyorlar. Biz bir malı onların aldığı fiyattan daha ucuza alabileceğimizi nasıl düşünüyoruz ki? Bu yüzden biz en doğru işi yapıp en ucuz fiyata ürün aldığımızı düşünmeyelim. Gidip bu işi daha ucuz ve daha farklı nasıl yapıyorlar onlardan öğrenelim. Bu bizim için önemli bir ders.”

Tang, farklılığını yine gösterdi

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Hau Thai Tang’in açıklamalarıyla ilgili olarak, “Kendisi daha önce ürün geliştirmenin başındaydı ve çok farklı işler yapıyordu. Göreve gelir gelmez tüm takımına böyle bir ders vermesi yine farkını ortaya koyduğunu gösteriyor. Türkiye’yi ve Otosan’ı örnek göstermesi bizim başarımızın bir kanıtı. Bundan sonra Tang’le daha efektif bir şekilde çalışıp, satın alma ekiplerine elimizden gelen desteği vereceğiz. Biz Ford dünyasında hep örnek bir ülke olduk. Satın alma konusunda da Ford’u Türk yan sanayi şirketleri ile buluşturup en doğru işin yapılmasını için destek olacağız” dedi.

Koç’la 83 yıllık ortaklık

Bundan 83 yıl önce Koç Holding ve Ford Motor arasında distribütörlükle başlayan işbirliği daha sonra ortaklığa dönüştü. Bu yıl 53’üncü kuruluş yıldönümünün kutlandığı bu ortaklık, inişli ve çıkışlı dönemler yaşadı. 1997 bu ortaklık için bir dönüm noktası oldu. Hisseler eşitlendikten sonra, yeni bir yatırım kararı alındı. Gölcük fabrikasının temeli atıldı. Türkiye, Ford’un ticari araç üretim üssü oldu. Bugün Ford Otosan’ın bünyesinde biri tamamlanmak üzere olan Gölcük’te iki, Eskişehir’de ise bir fabrika bulunuyor. Gölcük’te ticari araç üretimi yaptığı iki fabrikayla 400 bin adetlik kapasiteye ulaşacak Ford Otosan, Eskişehir’de ise Kamyon ve motor üretimi yapıyor.

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