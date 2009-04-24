Ford ilk çeyrekte 1.43 milyar dolar zarar açıkladı

ABD'li otomotiv şirketi Ford, bu yılın ilk çeyreğinde 1,43 milyar dolar bir başka değişle hisse başına 60 sent zarar açıkladı.



Detroit merkezli şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ilk çeyrekte 70 milyon dolar kar elde eden şirket, bu yıl aynı döneminde beklentilerin altında 1,43 milyar dolar zarar etti.



Ford'un ilk çeyrekte vergi öncesi operasyonel zararı, özel kalemler dışarıda tutulduğunda, 2 milyar dolar oldu.



Ford Başkanı ve Üst Yöneticisi Alan Mulally, ilk çeyrek sonuçlarının, son derece güç iş çevresinin ve dünyada otomobillere olan zayıf talebin yansıması olduğunu söyledi.

