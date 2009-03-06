Ford Dix kararı onaylandı

ABD'de, Ford Dix üssüne saldırı planlamakla suçlanan aralarında Serdar Tatar adlı bir Türkün de bulunduğu 5 kişi hakkındaki jüri kararı onaylandı



ABD Bölge Yargıcı Robert Kugler, avukatların federal savcılığın yeterli kanıt sağlamadığı ve jürinin sanıkları suçlu bulan kararına yargıcın karşı çıkması yönündeki itirazlarını reddetti.



Jürinin sanıkları suçlu bulmak için yeterli kanıta sahip olduğunu söyleyen Kugler, sanıklara mahkeme salonunda konuşma izni vermedi.



Mahkeme salonunda bulunan sanıklardan bir kısmı ve aileleri, yargıcın kararına tepki gösterdiler.



Jüri, Mayıs 2007'de tutuklanan Serdar Tatar ile Dritan Duka, Eljvir Duka, Shain Duka ve Mohamed Shnewer adlı zanlıları New Jersey eyaletindeki Fort Dix üssüne saldırarak Amerikan askeri personelini öldürmeyi planlamaktan suçlu bulmuştu.





