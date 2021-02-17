Ford'dan radikal karar: 2030’da Avrupa’da bütün araçları elektrikli olacak

Otomotiv üreticisi Ford, Avrupa’da 2026 yılının ortasından itibaren bütün arabalarının elektrikli modellerinin satışa sunulacağını, 2030 yılından itibaren ise Avrupa’da satılacak tüm binek araçlarının tamamen elektrikli olacağını açıkladı.

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford Motor, Avrupa'daki tüm modellerini 2026 yılına kadar elektrikli ya da hibritlere, 2030 yılına kadar da tamamen elektrikliye dönüştüreceklerini açıkladı. Firma, 1.0 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Açıklamaya göre şirket bu hedefe ulaşmak için, Almanya Köln'deki üretim tesislerinde dönüşüm için 1.0 milyar dolarlık yatırım yapacak. Açıklamada, Köln'deki fabrikada yeni modellerin birincisinin 2023 yılında üretilip piyasa sürüleceği belirtildi.

"Elektrikli bir geleceğe doğru ilerliyoruz"

Ford Avrupa'yı başarılı bir şekilde yeniden yapılandırdıklarını ve 2020'nin dördüncü çeyreğinde karlılığa geri döndüklerini belirten Ford'un Avrupa Bölümü Başkanı Stuart, "Şimdi, etkileyici yeni araçlar ve birinci sınıf bağlantılı müşteri deneyimiyle Avrupa'da tamamen elektrikli bir geleceğe doğru ilerliyoruz," dedi.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, hafta başında yaptığı açıklamada, otomotiv sanayinin dönüşümüne öncülük edecek olan elektrikli araç yatırımına Ford Otosan ile başladıklarını da vurguladı ve "Dünyanın en çok tercih edilen ticari araç modeli Transit’in ilk tam elektrikli versiyonunu Gölcük fabrikamızda üretme sorumluluğunu üstlendik. Ford Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezi olan Kocaeli fabrikalarımızda Ford Otosan mühendisliği ile batarya montaj yatırımımızı da hayata geçireceğiz" dedi. (DHA)