Ford da 'kısa çalışma' istiyor

Şirket, fabrikada çalışan 5 bin 239 işçinin nisan başından eylül sonuna kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasına karar verdi.



Ford Otomotiv Sanayi (OTOSAN) işçi çıkarmamak için kısa çalışma ödeneğinden faydalanmayı planlıyor.



Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Başkanı Yücel Yücel, sendikanın Kocaeli Şube Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, işveren temsilcileriyle yaptıkları görüşmede fabrikada çalışan 5 bin 239 işçinin nisan ayı başından eylül ayı sonuna kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmasına karar verildiğini söyledi.



İşveren temsilcilerinin bu ödenekten faydalanabilmek için bu gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na müracaat ettiğini belirten Yücel, başvurunun kabul edilmesi halinde 6 aylık süre için iş güvencesi sağlanacağını kaydetti.



Yücel, işçilerin eylül ayından itibaren 89 gün izin kullandığını, istihdamın korunması amacıyla yıllık izinlerin kullanılması ve ücretli izinlerle işletmenin temposunun kademeli olarak düşürüldüğünü, ücretlerde de kesinti olduğunu anımsatarak, yaklaşık yüzde 80 oranında daralma olduğuna değindi.



Yücel, şu bilgileri verdi:



"İşveren temsilcileriyle yaptığımız görüşmeler sonunda, istihdamın korunmasının devamı amacıyla 'Hayat öpücüğü' niteliğinde bir karar aldık. Ford OTOSAN çalışanlarının kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak üzere başvuruda bulunması, çalışanlarımızın istihdamının sürekli kılınması, çalışılmayan günlerde ücretten mahrum edilmeleri gibi bir sonuca da mahkum olmalarını engelleyeceğinden akla ve içinde bulunduğumuz koşullara en uygun seçenek olarak önümüze çıkmıştır."



Yücel, başvurunun kabul edilmemesi halinde ilk etapta 500 işçinin iş akdinin feshedilmesinin gündeme gelebileceğini, bu tür bir uygulamayla karşı karşıya kalmayı arzulamadıklarını sözlerine ekledi.

