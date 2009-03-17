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Ekonomi

Ford Almanya'ya 200 milyon Euro yatıracak

Kriz nedeniyle zorlanan Köln'deki Ford fabrikası işçilerini rahatlatan bir haber verdi. Ford'un fabrika için 200 milyon euro yatırım yapacağı açıklandı.

17 Mart 2009 02:00

Kriz nedeniyle zor durumda olan Köln'deki Ford fabrikasından işçilerini rahatlatan bir haber geldi. Ford'un fabrika için 200 milyon euro yatırım yapma kararı aldığı açıklandı.

Ford Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Bernhard Mattes, Köln'deki motor fabrikasının küçük model araçlar için yeni tasarruflu motorlar üreteceğini açıkladı.

Bu kararla yaklaşık 700 kişinin 2011'den itibaren işlerini kaybetme tehlikesi ortadan kalktı.

Zira işçiler, 2011'den sonra motor üretiminin sadece Romanya'nın Craoiva kentindeki fabrikada yapılacağı söylentilerinden dolayı zor günler geçiriyordu.

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