-Ford 450 bin aracını geri çağırıyor DEARBORN (A.A) - 12.01.2012 - Amerikalı otomotiv üreticisi Ford, 450 bin 426 minivan ve SUV aracını geri çağırıyor. Ford yaptığı açıklamada, 2004 ve 2005 yıllarında üretilmiş 205 bin 896 ''Freestar'' ve ''Mercury Monterey'' minivanı, tork konvertörü çıkış milinin arıza yapabileceği gerekçesiyle geri çağıracağını bildirdi. Söz konusu araçların tork konvertörü çıkış milinin arıza yapmasının çarpmayla sonuçlanabilecek ani güç kaybına yol açabileceğine işaret edildi. Şirket ayrıca fren ana merkezi rezervuar tankı kapağının fren hidrolik yağı sızdırabileceği gerekçesiyle 2001 ve 2002 yıllarında üretilmiş 244 bin 350 ''Escape'' SUV araçlarını geri çağıracağını belirtti. Fren hidrolik yağının sızmasının bu araçların fren sistemlerindeki elektrik bağlantılarını aşındırabileceği, bunun da erimeye, duman çıkmasına ya da yangına yol açabileceği ifade edildi. Ford, konuyla ilgili araç sahiplerini bilgilendireceğini ve bayilerin gerekli parçaları ücretsiz değiştireceğini kaydetti.