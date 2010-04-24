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Ekonomi

Ford, 33 bin aracını geri çağırdı

Ford, ön koltuklardaki sorun nedeniyle bazı 2010 model araçlarından 33 bin 256'sını geri çağıracak.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - Ford, ön koltuklardaki sorun nedeniyle bazı 2010 model araçlarından 33 bin 256'sını geri çağıracak.


Ford, ABD Ulusal Otoyolu Trafik Güvenliği İdaresine (NHTSA) 16 Nisan'da gönderdiği mektupla, söz konusu sorunla ilgili bilgi verdi. Ford, mektupta, 14 Nisan itibariyle bu aksaklığa dayalı herhangi bir kaza ya da yaralanmanın rapor edilmediğini belirtti.


Geri çağırma, Meksika Hermosillo'da 11 Aralık-3 Şubat döneminde üretilen bazı 2010 ''Ford Fusion'' ve sedan ''Mercury Milan'' ile Kentucky Louisville'de 15 Aralık-3 Şubat döneminde üretilen bazı 2010 ''Ford Explorer'' and ''Mercury Mountaineer'' SUV modellerini kapsıyor.


Söz konusu araçların ön koltuklarının geriye yaslama mekanizmasında sorun bulunuyor. Bu durumun kazalarda yaralanmaya yol açabileceği gerekçesiyle mekanizmalar değiştirilecek.


Şirket, araç sahiplerini, geri çağırma konusunda 30 Nisan'da bilgilendirmeyi planladığını bildirdi.

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