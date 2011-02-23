-FORD, 150 BİN F-150 PİKABI GERİ ÇAĞIRACAK WASHINGTON (A.A) - 23.02.2011 - ABD'li otomobil üreticisi Ford, hava yastığındaki sorun nedeniyle yaklaşık 150 bin F-150 pikabı geri çağıracak. Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin, ABD ve Kanada'da üretilen 2005-2006 model pikapların hava yastığının zamansız açılması sorununu gidermek için yaklaşık 150 bin F-150 pikabı geri çağıracağı bildirildi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, yaptığı soruşturmada, 2004-2006 model 1,3 milyon F-150 pikabın geri çağrılması gerektiğini bildirmişti.