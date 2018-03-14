Ford, 1.4 milyon aracını geri çağırıyor

ABD’li otomobil üreticisi Ford, Kuzey Amerika’da direksiyon milinin gevşeyerek yuvasından çıkması sorunu nedeniyle 1.4 milyon aracı geri çağıracağını açıkladı.

CNBC’de yer alan habere göre, geri çağırmanın 2014 ve 2018 yılları arasındaki bazı Ford Fusion ve Lincoln MKZ modellerini içerdiği belirtildi.



1.3 milyonun üzerinde aracın ABD’den, geri kalan araçların ise Kanada ve Meksika’dan geri çağrılacağı kaydedildi.

ABD'nin iki numaralı otomobil üreticisi Ford Motor Co, geçen ekim ayında, kapı kilit mekanizmasını sudan koruyan bir parça eklemek için Kuzey Amerika'daki 1.34 milyon adet 2015-17 model F-150 ve 2017 model Super Duty aracını geri çağırmıştı.

Ford, bir yıl önce ise bazı marka ve modeldeki araçlarda kapıların seyir hâlindeyken açılması ve motor yangınlarına yol açan çeşitli problemlerden dolayı Kuzey Amerika ve Avrupa'da 570 bin otomobili geri çağırmıştı.