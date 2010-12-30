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Ekonomi

FORD 14 BİN 737 ARACI GERİ ÇAĞIRIYOR DETROİT (A.A)

30 Aralık 2010 20:25

-FORD 14 BİN 737 ARACI GERİ ÇAĞIRIYOR DETROİT (A.A) - 30.12.2010 - Ford, elektrik aksamındaki kısa devrenin yangına yol açabileceği gerekçesiyle 14 bin 737 aracını geri çağırıyor. ABD'li otomotiv üreticisi Ford, ABD Ulusal Otoyolu Trafik Güvenliği İdaresine (NHTSA) gönderdiği açıklamada, F serisi pikap, Edge model SUV ve Lincoln MKX sahiplerini potansiyel sorunla ilgili 10 Ocak'a kadar bilgilendireceğini belirtti. Ford, elektrik aksamındaki kısa devrenin yangına yol açma olasılığıyla ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir kaza, yaralanma ya da yangın rapor edilmediğini belirtti.  NHTSA'ya gönderilen açıklamada, bu model araçlardan ABD dışında çağrılanlarla ilgili rakam verilmediği kaydedildi.      

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