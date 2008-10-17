Force'da değişiklik





Formula 1 takımı Force India, 2009 sezonunda yarış pilotlarını değiştirmeyeceğini açıkladı. Griddeki en deneyimli pilotladan Fisichella, Force India'daki yerini koruyor



Formula 1'de ilk sezonunu geçiren Force India, 2009 yılında pilotlarını değiştirmeyecek. Takımın sahibi Vijay Mallya, İtalyan Giancarlo Fisichella ve Alman Adrian Sutil gelecek sezon da takımda kalacağını açıkladı.



Mallya, Çin Grand Prix'si için bulunduğu Şangay'da düzenlediği basın toplantısında, "Adrian ve Giancarlo'dan memnun olduğumu söylemiştim. 2009'da bizimle olacaklar" dedi.



Ferrari motoru kullanan Force India, 16 yarışın geride kaldığı 2008 sezonunda henüz puan alamadı.