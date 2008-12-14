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Spor

Force India'nın yeni pilotu

Formula 1 takımlarından Force India'nın yeni pilotları, İtalyan Giancarlo Fisichella ve Alman Adrian Sutil oldu.

14 Aralık 2008 02:00


Formula 1 takımlarından Force India'nın yeni pilotları, İtalyan Giancarlo Fisichella ve Alman Adrian Sutil oldu.

Formula 1 takımlarından Force India'nın yeni pilotları, İtalyan Giancarlo Fisichella ve Alman Adrian Sutil oldu. Force India takımından yapılan açıklamada, Fisichella ve Sutil ikilisinin, gelecek sezon bu takım için yarışacağı belirtilirken, test pilotunun da Vitantonio Liuzzi olacağı ifade edildi.

Takımın patronu Vijay Mallya, ''Gelecek yıl takım için büyük bir fırsat olacak'' derken, yeni pilotların deneyim ve azimlerini birleştirerek, takımı başarıya taşıyacağını iddia etti. Geçen sezon 1 puan bile alamayan İngiliz takımı, sıralama dışı kalmıştı.



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