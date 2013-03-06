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Ekonomi

Forbes'un zenginler listesinde 'İslamofobi' iddiası

Suudi Prens El Velid Bin Tallal, Forbes'un en zenginler listesinde ilk 10'da yer almayışını 'islamofobi' olarak yorumladı

06 Mart 2013 17:15

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Suudi Prens El Velid Bin Tallal, Forbes dergisinin her yıl yayımlanan en zenginler listesinden kendisini ilk 10'da göstermediği için ABD'li iş dünyası dergisini eleştirdi.

Twitter'ın ortaklarından ve Paris'teki Hotel George V'nin hissedarlarından biri olan Suudi Prensi El Velid Bin Tallal Forbes'un zenginler listesinin saygınlığını yitirdiğini söyleyerek, dergiyi Ortadoğulu işadamlarını göz ardı etmekle suçladı.

Forbes ise açıklamasında, 'Forbes dergisi uzun bir süredir Prens'in malvarlığını inceliyor ve bunun üzerine bir yazı yayımlanacak. Yazı Çarşamba günü derginin internet sitesinde yer alacak' ifadesini kullandı. Forbes listede Prens'i dünyanın en zengin 26'ncı kişisi olarak gösteriyor. 2013 rakamlarına göre Prens'in malvarlığının geçen yıla kıyasla 2 milyar dolar artarak 20 milyar dolara yükseldiği ifade ediliyor. Fortune dergisine göreyse Prens'in net mal varlığı 29.6 milyar dolar. Fortune listesinde Tallal 10. sırada yer alıyor.

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