T24 LogoT24 Logo
Dünya

Forbes'e göre en zengin ünlü çift SAN FRANCISCO (A.A)

23 Ağustos 2011 14:27

-Forbes'e göre en zengin ünlü çift SAN FRANCISCO (A.A) - 23.08.2011 - Ekonomi dergisi Forbes, Brezilyalı manken Gisele Bündchen ve eşi Amerikalı sporcu Tom Brady'yi, dünyanın en zengin ünlü çifti seçti. Dergiye göre, çift bir yılda 76 milyon dolar kazandı. Bunun 45 milyonunu Bündchen, 31 milyonunu da Brady kazandı. İkinci ise 72 milyon dolar yıllık gelirle müzisyen çift Beyonce Knowles ve Jay-Z oldu. Oyuncu çift Angelina Jolie ve Brad Pitt 50 milyon dolar ile üçüncü sırada, David-Victoria Beckham çifti de 45 milyon ile dördüncü sırada yer aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24