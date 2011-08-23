-Forbes'e göre en zengin ünlü çift SAN FRANCISCO (A.A) - 23.08.2011 - Ekonomi dergisi Forbes, Brezilyalı manken Gisele Bündchen ve eşi Amerikalı sporcu Tom Brady'yi, dünyanın en zengin ünlü çifti seçti. Dergiye göre, çift bir yılda 76 milyon dolar kazandı. Bunun 45 milyonunu Bündchen, 31 milyonunu da Brady kazandı. İkinci ise 72 milyon dolar yıllık gelirle müzisyen çift Beyonce Knowles ve Jay-Z oldu. Oyuncu çift Angelina Jolie ve Brad Pitt 50 milyon dolar ile üçüncü sırada, David-Victoria Beckham çifti de 45 milyon ile dördüncü sırada yer aldı.