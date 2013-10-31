Forbes'a göre, dünyanın en güçlüsü Obama değil, Putin

Forbes dergisi dünyanın en etkili kişisini seçti. Listede, Putin ilk sırada yer aldı

ABD'nin önde gelen ekonomi ve haber dergilerinden Forbes'un her yıl yaptığı "dünyanın en etkili kişisi" listesinde bu yıl ilk sırada ABD Başkanı Barack Obama'yı geride bırakan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yer aldı.

Hiçbir Türk'ün yer almadığı listede Forbes, Putin'in Rusya üzerindeki kontrolü, Rusya'dan sığınma talep eden ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın eski sistem analisti Edward Snowden ve Suriye krizi konularında ortaya koyduğu siyasi irade nedeniyle "en etkili kişi" olduğunu belirtti.

Geçen yıl ilk sırada yer alan ABD Başkanı Barack Obama, 2. Sıraya gerilerken 3. sıraya Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yerleşti.

Listenin ilk 10'u şöyle:

1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

2- ABD Başkanı Barack Obama

3- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

4- Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus

5- Almanya Başbakanı Angela Merkel

6- Microsoft şirketinin sahibi Bill Gates

7- ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke

8- Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz el-Suud

9- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi

10- Perakende devi Wal-Mart CEO'su Michael Duke