Forbes'a göre dünyanın en güçlü kadını kim?

Almanya Şansölyesi Angela Merkel son dört yılda olduğu gibi yine Forbes dergisinin ‘En güçlü kadınlar’ listesinin zirvesinde. Listeye girebilen tek Türk ise başarılı iş kadını Güler Sabancı.

Dünyanın en saygın iş dünyası dergilerinden Forbes, geleneksel ‘Dünyanın En Güçlü 100 Kadını’ listesini açıkladı. Listenin başına Almanya Şansölyesi Angela Merkel oturdu. Merkel son dört yıldır listenin ilk sırasını elde etmesiyle dikkat çekiyor.

Merkel’in ardından ABD Merkez Bankası FED’in ilk kadın başkanı Janet Yellen ise ikinci sıraya oturdu. Üçüncü sırayı, Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in eşi Melinda Gates aldı. Başarılı iş kadını ‘Bill ve Melinda Gates Vakfı’nı eşiyle birlikte kurdu. Listede Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff dördüncü, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde beşinci, ABD’nin eski dışişleri bakanı ve gelecek seçimlerin potansiyel başkan adayı Hillary Clinton ise altıncı oldu. Listeye girmeyi başaran tek Türk ise yine Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı oldu.

10’uncu yıla özel yenilik

Dergi, geleneksel listenin 10’uncu yılı dolduğu için bir de yeniliğe imza attı. Liste yapılırken baz alınan medya, politika, teknoloji, eğlence, hayırseverlik gibi kategorilere finansı da ekledi. Forbes’un iş kadınları için özel eki ‘ForbesWoman’ın başında bulunan Moira Forbes listeyle ilgili olarak, “Dünyanın dört bir yanındaki bu etkileyici kadınlar yaşamlarımızda kalıcı bir etki bırakmaya devam ediyor” dedi.