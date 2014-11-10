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Ekonomi

Forbes yılın en değerli şirketlerini açıkladı

Geçtiğimiz çeyrekte 39.3 milyon iPhone modeli satan Apple'ın 2014'ün son üç ayında 60 milyona yakın iPhone satmış olabileceği ön görülüyor

10 Kasım 2014 13:47

Forbes'in her yıl güncellediği yılın en değerli şirket listesi yayınlandı. Listede tahmin edebileceğiniz üzere yine birinci sırada Apple var. 2014 yılında yeni ürünleriyle değerini %19 arttırarak 124 milyar dolarlık değere sahip Apple, listenin ikinci ve üçüncü sırasında yer alan Microsoft ve Google'ı ikiye katlamış durumda.

Hardware Plus'ta yer alan habere göre, dünyanın en değerli şirketi Apple iki yeni iPhone modeliyle beraber iPad modellerini yenileyen ve yeni bir ödeme sistemi olan Apple Pay'i tanıtan şirket satış rakamlarıyla da oldukça başarılı bir yıl geçiriyor diyebiliriz. Geçtiğimiz çeyrekte 39.3 milyon iPhone modeli satan Apple'ın 2014'ün son üç ayında 60 milyona yakın iPhone satmış olabileceği ön görülüyor. Öte yandan listenin ikinci sırasında gelen Microsoft, 63 milyar dolarlık bir değere sahipken, üçüncü sıradaki Google'ın değeri tam 56.6 milyar dolar. Listede daha sonra Coca-Cola, IBM ve McDonald's gibi firmaları görüyoruz.

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