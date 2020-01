Forbes, Türkiye'nin en yaşanılabilir kentini seçti

Aldığı yatırımlar ile her geçen gün yıldızı yükselen Trabzon, Forbes Dergisi tarafından Türkiye’nin en yaşanılabilir kent seçildi.

Forbes Dergisi tarafından bu yıl ikincisi yapılan ve Kasım sayısında yayınlanan ‘İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler’ araştırması yayınlandı.

Araştırmada Türkiye’deki kentlerin yaşama ve iş yapma özelliklerini ne ölçüde bir arada barındırabildiği ortaya konuldu. Buna göreTrabzon iki kategoride hızla yükselişe geçerken; araştırmada denge yakalamış üç kent öne çıktı. Trabzon, Muğla ve Eskişehir iş yapmak ve yaşamak için en iyi kentler seçildi.

Araştırmada yıldızı parlayan kent Türkiye’nin nüfus bakımından 28. şehri Trabzon oldu. Önceki yıllarda Türkiye’nin yaşanılabilir 4’üncü kenti seçilen ve Türkiye’nin en temiz kenti unvanına sahip olan Trabzon bu unvanlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Trabzon’un yaşam kalitesinde Türkiye birincisi olmasında; kendine yetebilmesi, sosyal imkânlara erişim, yeşil alan ve su kullanımı nüfusuna göre yeterli olması, Üniversitesi ve Avrupa Birliği Hibe Programı tarafından Türkiye’deki 15 cazibe merkezinden biri olması gösterildi. Araştırmada ayrıca Trabzon’un, iş yapma sıralamasında üç kategoride de ilk 20’de yer alması dikkat çekti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon'u 2023'e kadar dünyanın ilk on kenti arasına sokmak için çalıştıklarını kaydederek, bu yönde dev adımlarla yürüdüklerini söyledi. Şehri geleceğe taşıma için var güçleri ile çalıştıklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, “Trabzon dev adımlarla bir dünya kenti olma yolunda ilerliyor. Trabzon Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümü olan 2023'e giderken dünyanın en iyi yaşanılabilir ilk on kenti arasında olabilmek ümidiyle yoluna devam ediyor. Forbes Dergisi araştırmasında Trabzon’un, Türkiye’de en yaşanılabilir kent olarak seçilmesi asla tesadüf değildir. Dev alt ve üst yapı projelerimizin tamamlanması ile Trabzon, dünyada en yaşanılabilir ilk on kent arasında olacaktır. Çalışmalarımız bu yönde sürdürüyoruz. 766.800 il nüfusuna sahip olan tarihi şehrimizle, Türkiye’deki 4 milyon Trabzon kökenli ve dünyanın diğer kentlerindeki Trabzonlularımızla, genel karakterimiz olan insan sevgisi ve uygarlıkla yolumuza devam ediyoruz. Tüm hemşerilerimizle iftihar ediyoruz” ifadelerini kullandı.