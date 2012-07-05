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Forbes, sezonun en çok kazanan yapımcılarını açıkladı

Yılın en önemli çıkışına Süreç Film’in sahibi olan Ali Gündoğdu imza attı

05 Temmuz 2012 14:22

Forbes Türkiye, Temmuz sayısında 2011 – 2012 sezonunun en çok kazanan dizi yapımcılarını açıkladı.

Listeye göre sezonu ikisi Kanal D “Fatmagül’ün Suçu Ne”, “Kuzey Güney”), ikisi ATV’de (“Al Yazmalım”, “Son”) yayınlanan dört dizi ile kapatan Kerem Çatay, 75 milyon lira ciro ve 7,2 milyon liralık karla yılın en çok ciro yapan ve kazanan yapımcısı oldu.

Doğan Yayın Holding 50,1 Milyon liralık cirosu ve 4,8 milyonluk karıyla listede ikinci sırada yer aldı.

Geçen yılki listenin zirvesinde yer alan Tim’s Productions’ın sahibi Timur Savcı ise bu sezon yapımını üstlendiği üç dizi (“Muhteşem Yüzyıl”, “Suskunlar”, “Mazi Kalbimde Yaradır”) ile sezonu 50 milyon lira ciro ve 4,8 milyon liralık karla kapatarak en çok kazanan üçüncü yapımcı oldu.

Yılın en önemli çıkışına ise Süreç Film’in sahibi olan Ali Gündoğdu imza attı. Gündoğdu yapımını üstelendiği yedi dizi projesiyle (“Alemin Kıralı”, “Kalbim Seni Seçti”, “Yahşi Cazibe”, “Uçurum”, “Türkün Uzayla İmtihanı”, “Sihirli Annem” ve “Dedektif Memoli”) yoğun ve üretken bir sezon geçirdi.

En çok kazanan 15 dizi yapımcısı şöyle:

Yapımcı                                  Ciro                 Kar
                                     (milyon TL)     (milyon TL)
-Kerem Çatay                  75,0             7,2          (Ay Yapım)
-Doğan Yayın Holding       50,1             4,8          (D Productions)
-Timur Savcı                    42,0             4,0          (Tim's Productions)
-Raci Şaşmaz                   41,0             4,0          (Pana Film)
-Ali Gündoğdu                  40,0             3,6          (Süreç Film)
-Nilgün Sağyaşar             36,3             3,4          (Focus Film)
-Birol Güven                    32,8             3,1          (Mint Productions)
-Şükrü Avşar                   27,8             2,7          (Avşar Film)
-Tarkan Karlıdağ              26,2             2,5          (Adam Film)
-Erol Avcı                         26,0             2,5          (TMC)
-Faruk Turgut                  28,5             2,2          (Gold Film)
-Türker İnanoğlu             22,8             2,1          (Erler Film)
-Fatih Aksoy                    22,6             2,1          (Med Yapım)
-Ata Türkoğlu                  19,3             1,7          (Koliba Film)
-Mehmet Yiğit Alp             18,6             1,6          (NTC Medya)

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