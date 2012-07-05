Forbes, sezonun en çok kazanan yapımcılarını açıkladı

Forbes Türkiye, Temmuz sayısında 2011 – 2012 sezonunun en çok kazanan dizi yapımcılarını açıkladı.

Listeye göre sezonu ikisi Kanal D “Fatmagül’ün Suçu Ne”, “Kuzey Güney”), ikisi ATV’de (“Al Yazmalım”, “Son”) yayınlanan dört dizi ile kapatan Kerem Çatay, 75 milyon lira ciro ve 7,2 milyon liralık karla yılın en çok ciro yapan ve kazanan yapımcısı oldu.

Doğan Yayın Holding 50,1 Milyon liralık cirosu ve 4,8 milyonluk karıyla listede ikinci sırada yer aldı.

Geçen yılki listenin zirvesinde yer alan Tim’s Productions’ın sahibi Timur Savcı ise bu sezon yapımını üstlendiği üç dizi (“Muhteşem Yüzyıl”, “Suskunlar”, “Mazi Kalbimde Yaradır”) ile sezonu 50 milyon lira ciro ve 4,8 milyon liralık karla kapatarak en çok kazanan üçüncü yapımcı oldu.

Yılın en önemli çıkışına ise Süreç Film’in sahibi olan Ali Gündoğdu imza attı. Gündoğdu yapımını üstelendiği yedi dizi projesiyle (“Alemin Kıralı”, “Kalbim Seni Seçti”, “Yahşi Cazibe”, “Uçurum”, “Türkün Uzayla İmtihanı”, “Sihirli Annem” ve “Dedektif Memoli”) yoğun ve üretken bir sezon geçirdi.

En çok kazanan 15 dizi yapımcısı şöyle:

Yapımcı Ciro Kar

(milyon TL) (milyon TL)

-Kerem Çatay 75,0 7,2 (Ay Yapım)

-Doğan Yayın Holding 50,1 4,8 (D Productions)

-Timur Savcı 42,0 4,0 (Tim's Productions)

-Raci Şaşmaz 41,0 4,0 (Pana Film)

-Ali Gündoğdu 40,0 3,6 (Süreç Film)

-Nilgün Sağyaşar 36,3 3,4 (Focus Film)

-Birol Güven 32,8 3,1 (Mint Productions)

-Şükrü Avşar 27,8 2,7 (Avşar Film)

-Tarkan Karlıdağ 26,2 2,5 (Adam Film)

-Erol Avcı 26,0 2,5 (TMC)

-Faruk Turgut 28,5 2,2 (Gold Film)

-Türker İnanoğlu 22,8 2,1 (Erler Film)

-Fatih Aksoy 22,6 2,1 (Med Yapım)

-Ata Türkoğlu 19,3 1,7 (Koliba Film)

-Mehmet Yiğit Alp 18,6 1,6 (NTC Medya)