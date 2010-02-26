Forbes en zenginler listesini açıkladı

T24 - Forbes Türkiye'nin, ''En Zengin 100 Türk'' listesinde Hüsnü Özyeğin, 3 milyar dolarlık servetiyle ''en zengin Türk'' unvanını korurken, listede ikinci sırada Mehmet Emin Karamehmet 2,9 milyar dolarlık, üçüncü sırada Şarık Tara 2,6 milyar dolarlık servetiyle yer aldı.





Forbes Türkiye'nin, ''En Zengin 100 Türk'' listesini açıkladığı toplantıda verilen bilgiye göre, Hüsnü Özyeğin 3 milyar dolarlık servetiyle ''En Zengin Türk'' unvanını koruyor. İkinci sırada Mehmet Emin Karamehmet 2,9 milyar dolarlık servetiyle yer alırken, Şarık Tara, 4,1 milyar dolarlık 2008 yılı servetinin uzağında olsa da 2,6 milyar dolar ile üçüncü sırada bulunuyor.



Hüsnü Özyeğin, Türkiye'nin en zengini olma sıfatını bugüne kadar en fazla alan isim olurken, listenin başındaki yerini son 2 yıldır koruyor. Mehmet Emin Karamehmet ise Çukurova Holding ve Turkcell'deki hisseleri ile Türkiye'nin ikinci en zengin kişisi konumunda bulunuyor.



Şarık Tara, 2009'da kaybettiği 2,5 milyar doların 1 milyar dolarını yerine koyarak, listede üçüncü sırada yer aldı.



''En Zengin 100 Türk''ün toplam serveti bu yıl 87 milyar dolar oldu. Bu rakam, geçen bir yılda servetlere 31 milyar dolar eklendiğini ve toplam servetin önceki yıla göre yüzde 55 arttığını gösteriyor.



Geçen yıl ''En Zengin 100 Türk''ün toplam serveti 2008'e göre neredeyse yarı yarıya eriyerek, 111 milyar dolardan 56 milyar dolara gerilemiş, 36 adet dolar milyarderinden geriye 13 kişi kalmıştı ve bunların arasında Koç veya Sabancı soyadını taşıyan kimse yoktu.



Bu yıl Koç ailesinin üç ferdi Semahat Arsel, Rahmi Koç ve Suna Kıraç'ın ''milyarderler ligi''ndeki yerlerine geri döndü. Şevket Sabancı, Ahsen Özokur, Aydın Doğan, Deniz Şahenk, Erman Ilıcak, Faruk Eczacıbaşı ve Turgay Ciner ''milyarderler ligi''nde yer aldı.





Suzan Sabancı Dinçer listeye ilk kez milyarder olarak girdi



Bu yıl 28 adet milyarder içinde Koç soyadını taşıyan 3, Sabancı soyadını taşıyan 2 kişi bulunuyor. Sabancı ailesinin 13 ferdinin toplam serveti 10,3 milyar dolar iken, Koç ailesinin 8 üyesinin toplam serveti 7,1 milyar dolar.



Geçen yıl ''milyarderler ligi''ne veda eden 12 kişinin yanı sıra bu yıl listeye Mustafa Latif Topbaş, Mehmet Rüştü Başaran ve Suzan Sabancı'nın eklenmesiyle Türkiye'nin dolar milyarderi sayısı 28'e ulaştı. Suzan Sabancı Dinçer, listeye ilk kez milyarder olarak girdi ve 26. sırada yer alıyor.



Forbes 100'de bu yıl ilk kez ''milyarder'' unvanını alan iki isim, Habaş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ve BİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş oldu.



Bu yıl ''En Zengin 100 Türk'' arasına 12 yeni isim katılırken, 4 kişi listeye geri döndü. Listenin yenileri arasında Tuba Yazıcı, Kazım Türker, Mehmet Avni Kiğılı yer alıyor.





Sabancı ailesi, Türkiye'nin en zengin ailesi



Türkiye'nin en zengin 25 ailesinin hemen hepsinin serveti bu yıl neredeyse 2 kat artarken, toplam serveti 1 milyar doları geçen 17 aile var. Türkiye'nin en zengin ailesi, 10 milyar dolarlık servetleriyle Sabancı ailesi oldu.



Forbes 100'ün ortalama serveti 798 milyar dolar iken, aynı rakam geçen yıl 554 milyar dolar idi. Geçen yıl listede hiç kadın milyarder yer almazken, bu yıl 24 adet kadın bulunuyor.



Listenin ilk 10'unun toplam serveti 22 milyar dolarla, bir önceki yıla göre 6,5 milyar dolar artış gösterdi. İlk 50 kişi 60 milyar dolarlık servete sahip bulunuyor. Geçen yıl bu rakam 40,7 milyar dolardı.



Listenin en genç ferdi ile en yaşlısı arasındaki yaş farkı 59. İman Çolakoğlu 27, Necati Akçağlılar 86 yaşında.



İstanbul doğumlu zenginlerin sayısı 38 iken, listede 11 adet Ankaralı isim buluyor. İstanbul ve Ankara'dan sonra en çok zengin çıkaran 2 il Adana ve Artvin olarak sıralandı.



Listede yer alan 75 kişinin enerji sektöründe yatırımları var.





81 kişi servetini artırdı



Geçen yıla göre Forbes 100'deki değişime bakıldığında, 2009'da servetini sadece 1 kişi, bu yıl ise 81 kişi artırdı. Listeye 2009 yılında 14 yeni kişi, bu yıl 17 kişi girdi. Geçen yıl serveti değişmeyen kimse yoktu ancak, bu yıl 6 kişinin servetinde değişim olmadı.



25 aile toplamda 60 milyar dolarlık bir serveti yönetirken, listede toplam serveti milyar dolar sınırını aşan 17 aile ver.



Forbes 100'deki isimlere ait vakıfların en varlıklısı Vehbi Koç Vakfı iken, Koç Holding ve şirketlerindeki hisselerinin toplam değeri 657 milyon dolar düzeyinde bulunuyor.



2009 yılında kurulan Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfının, Selçuk Ecza Holding ve Selçuk Ecza'daki hisselerinin değeri 500 milyon dolar. Hacı Ömer Sabancı Vakfının, Akbank ve Sabancı Holdingteki hisselerinin toplam değeri ise 436 milyon dolar.





