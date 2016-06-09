Forbes en zengin sporcular listesini yayımladı

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, bu kez dünyada en çok para ödenen sporcuları açıkladı.

Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, maaş, sponsor gelirleri ve bonuslar hesaba katılarak yapılan araştırmada 88 milyon dolarla son bir yılın en çok "kazanan" sporcuları listesinde zirveye çıktı.

Listede 2001'den bu yana ilk kez ABD'li eski boksör Floyd Mayweather ve ABD'li golfçü Tiger Woods dışında bir sporcu birincilikte yer aldı.

Ronaldo'nun ardından Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 81,4 milyon dolarla ikinci oldu.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James, 77,2 milyon dolarla üçüncü sırayı aldı.

Liste şu şekilde:

1. Cristiano Ronaldo - $88m

2. Lionel Messi - $81.4m

3. LeBron James - $77.2m

4. Roger Federer - $67.8m

5. Kevin Durant - $56.2m

6. Novak Djokovic - $55.8m

7. Cam Newton - $53.1m

8. Phil Mickleson - $52.9m

9. Jordan Spieth - $52.8m

10. Kobe Bryant - $50m