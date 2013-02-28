Forbes, en zengin 100 Türk'ü açıkladı; zirvedeki isim Ferit Şahenk!

Forbes Türkiye tarafından, bu yıl sekizincisi hazırlanan "En Zengin 100 Türk" araştırması sonuçları bugün açıklandı. Zirvedeki isim Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk oldu.

Geçtiğimiz yıl, Türkiye'nin en zengini, 3 milyar dolarlık servetiyle Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin olmuştu. Özyeğin, bu yıl zirveyi Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'e kaptırdı. Şahenk ilk kez listede birinci sırada yer aldı. Şahenk geçtiğimiz yıl listede 4. sırada yer alıyordu.

Zirve Şahnek'in

Forbes'ın ''En zengin 100 Türk'' sıralamasına göre, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk 3 milyar 400 milyon dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı.

Arsel ikinci sırada

Listede Koç Holding'ten Semahat Arsel 3 milyar 200 milyon dolarlık servetiyle ikinci oldu.

Üçüncülük paylaşıldı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin 3 milyar 100 milyon dolar ile üçüncü oldu.

Koç 6. sırada

Sıralamada Doğuş Holding'ten Filiz Şahenk 3 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada yer alırken, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç 2 milyar 900 milyon dolarlık servetiyle altıncı sırada yer aldı.