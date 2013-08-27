Forbes en çok kazananları açıkladı; Madonna yine birinci sırada

Pop müziğin efsanevi ismi Madonna, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en çok kazanan isim. Üstelik kazancını 1 yılda üçe katladı.

Pop müziğin efsane ismi Madonna, yaklaşık 125 milyon dolar geliriyle 2013 yılının en çok kazanan müzisyeni oldu. Forbes dergisinin yer yıl açıkladığı 'en çok kazananları' listesine göre, sıralamanın başında Madonna yer alırken, gelirinin büyük bir kısmını MDNA Dünya Turnesi ile kazandığı belirtildi.

Listenin ikinci sırasında 'Lincoln' filmi ile Oscar ödülü kazanan Steven Spielberg yer alıyor. 100 milyon dolar gelirle ikinci sıraya yerleşen yönetmenin gelirinin büyük bir kısmını 'E.T.' ve 'Jurrasic Park' gibi eski filmleriyle alakalı satışlar sebebiyle kazandığı belirtiliyor.

Listenin üçüncü sırasını ise birbirinden farklı dallarda çalışan üç isim paylaşıyor. 95 milyon dolar gelir ile televizyon yapımcısı Simon Cowell, pornografik radyo programlarıyla bir kült haline gelen Howard Stern ve 'Grinin 50 Tonu' serisinin yazarı E.L. James yer alıyor.

Forbes muhabiri Dorothy Pomerantz listeye ilişkin, "Madonna'nın 55 yaşında kazanmış olduğu bu rakan başarılı müzik kariyerinin getirdiği inanılmaz gücü gösteriyor" diyerek Lady Gaga 'nın Madonna'ya rakip olduğunun iddia edildiğini hatırlatıtı. 80 milyon dolar gelirle listenin 10. sırasında yer alan 27 yaşındaki Lady Gaga'nın Madonna'nın bir hayli gerisinde kaldığını belirten Pomerantz, "Bu konuda Madonna'ya özendiği kesin" diyor.