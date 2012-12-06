Forbes, dünyanın en güçlü ismini seçti; zirvede yine Obama var

Forbes dergisi, 'Dünyanın en güçlü insanları' listesini yayımladı. Listenin zirvesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ABD Başkanı Barack Obama yer aldı.



ABD'de yayımlanan Forbes dergisinin bu yılki "Dünyanın en güçlü insanları" listesinde ilk sırada yine ABD Başkanı Barack Obama yer aldı.

Derginin yayımladığı ve 71 kişinin yer aldığı listede "dünyanın en güçlü insanı" geçen yılki gibi ABD Başkanı Barack Obama olurken, Obama'yı Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin izledi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 4. sırada yer bulduğu listede, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktus 5., ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke 6. sırada yer aldı.

Listede Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande 14., IMF Başkanı Christine Lagarde 38. sırada yer bulabildi.



'Özgür dünyanın lideri'



Obama'nın ABD başkanlık seçimini ''kesin şekilde'' kazandığı ve programını 4 yıl daha sürdüreceğini belirten Forbes, "büyük zorluklarla karşılaşsa da ABD Başkanı özgür dünyanın lideri" ifadelerini kullandı.



En genç isim Zuckerberg



Listenin en genç üyesi ise Facebook'un 28 yaşındaki kurucusu Mark Zuckerberg oldu. Zuckerberg'in 25. sırada yer aldığı listede, Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Adbul Aziz el Suud da 7. sıraya yerleşti.

Listede, 8. sırada Avrupa Merkez Bankası Başkanı İtalyan Mario Draghi, 10. sırada İngiltere Başbakanı David Cameron, 29. sırada İtalya Başbakanı Mario Monti ve 30. sırada BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun yer alıyor.

Forbes dergisi yetkilileri listeyi hazırlarken 4 kriteri gözönünde bulundurduklarını, bunların listede yer alan kişilerin ''etkiledikleri insanların sayısı, kendi etki alanlarının ötesinde de güç yayabilmeleri, önemli mali kaynakların kontrolünü ellerinde tutmaları ya da bu kaynaklara erişebilir olmaları ve son olarak da güçlerini ne derece etkili kullanabildikleri'' olduğunu bildirdi.