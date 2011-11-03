Forbes, 'Dünyanın en güçlü insanları' listesini yaptı

T24 - ABD’de basılan Forbes dergisi “Dünyanın en güçlü insanları” listesini açıkladı. Başbakan Tayyip Erdoğan listede 48'inci sırada yer aldı.





Derginin yayımladığı ve 70 kişinin yer aldığı listeye göre, “dünyanın en güçlü insanı” ABD Başkanı Barack Obama olurken, Obama’yı Rusya Başbakanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Hu Jintao izledi.

Başbakan Erdoğan 48. sırada



Listede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 48. sırada yer aldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 4. sırada yer bulduğu listede, Microsoft’un kurucusu Bill Gates listede 5. sırada. Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Adbul Aziz el Suud’un 6. sırada yer aldığı listede, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde 39. sırada Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg 9. sırada bulunuyor.



Listede, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktus 7, ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke 8, İngiltere Başbakanı David Cameron 10, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 13, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton 16, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi 21, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney 26. sırada yer aldı.