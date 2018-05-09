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Ekonomi

Forbes 'Dünyanın En Güçlü İnsanları' listesini açıkladı

Listede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Putin'i geride bıraktı

09 Mayıs 2018 20:05

Amerikan ekonomi dergisi Forbes'un hazırladığı "Dünyanın En Güçlü İnsanları 2018" listesinin ilk sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikinci sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçüncü sırada ise ABD Başkanı Donald Trump yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, listenin 48. sırasında yer alıyor.

Forbes yetkilileri, 75 kişinin yer aldığı listenin hazırlanmasında şahısların insanları etkileme yetenekleri, ellerindeki iktidarı ve finansal kaynaklarını ne kadar etkili kullanabildikleri göz önünde bulundurulduğunu bildirdi.

Şi Cinping'in, son 4 yıldır ilk sırada yer alan Putin'i geçerek zirveye yükselmesi dikkati çekti.

Listenin ilk 10 ismi şu şekilde sıralanıyor:

1- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

3- ABD Başkanı Donald Trump

4- Almanya Başbakanı Angela Merkel

5- Amazon'un kurucusu Jeff Bezos

6- Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus

7- Microsoft’un kurucusu Bill Gates

8- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman

9- Hindistan Başbakanı Narendra Modi

10- Google’ın kurucularından Larry Page

Forbes'un listesinin tamamına ulaşmak için tıklayın...

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