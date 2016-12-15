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Dünya

Forbes, dünyanın en güçlü insanları listesini açıkladı

Erdoğan listede 56'ncı sırada yer aldı

15 Aralık 2016 16:35

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Forbes dergisinin dünyanın en etkili insanları listesinde birinci sırada yer aldı.

Putin, dördüncü kez bu listenin zirvesinde yer aldı.

Forbes tarafından yapılan açıklamada, "Rus lider hem kendi ülkesinde, hem Suriye'de hem de ABD'nin başkanlık seçimlerinde istediğini elde etmeye devam ediyor" ifadesi yer aldı.

Listenin ikinci sırasında ABD'nin başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, üçüncü sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, dördüncü sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve beşinci sırasında Papa Franciscus yer alıyor.

Geçen yıl 2. sıradaki ABD Başkanı Barack Obama bu yıl 48’inciliğe düştü. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u 43, Mısır lideri Abdülfettah Sisi’yi 44’üncü sıraya koyan listede 56. sırada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yer aldı.

Listenin 57. sırasında ise IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi var. 

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