-FORBES DERGİSİ: TÜRKİYE MODEL ÜLKE NEW YORK (A.A) - 10.03.2011 - Forbes dergisinin Genel Yayın Yönetmeni ve Başkanı Steve Forbes, Türkiye'nin son yıllarda önemli ekonomik reformlar yaptığını söyledi. Steve Forbes, derginin bu yılki milyarderlerinin açıklandığı New York'ta, Forbes'ın genel merkezinde düzenlenen basın toplantısının ardından Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı. Forbes, Türkiye'nin bu yıl listede ''Ortadoğu ve Afrika'' bölgesinden en çok milyarder çıkaran ülke olmasının nedenleriyle ilgili bir soru üzerine, ''Türkiye son yıllarda önemli ekonomik reformlar yaptı, bu da ekonomisinin büyümesine ve IMF kıskacından kurtulmasına yolaçtı, IMF her zaman ülkede enflasyonun artmasına yol açan politikalar tavsiye ediyordu. Türkiye coğrafi olarak da dünyanın kavşak noktalarından birinde yer alan son derece önemli bir konuma sahip, şimdi de bunun avanta jını iyi kullanıyor'' dedi. Geçen yıl Türkiye'nin listede 28 milyarderinin bulunduğunu, bu yıl ise bu rakamı 38'e çıkardığını söyleyen Steve Forbes, ''Listedeki ilk Türk milyarder de telekomünikasyon alanında yatırımı olan bir iş adamı, zaten bu sektör de dünyada servet yaratmada en ön planda olan sektörlerden biri'' dedi. ''Türkiye'nin listede Ortadoğu bölgesinde yer almasının nedeninin'' sorulması üzerine ise Forbes, Türkiye'yi hem Avrupa'ya hem de Ortadoğu'ya koyamayacaklarını söyledi. ''Ortadoğu bölgesinde Türkiye başı çekiyor, dünyanın o bölgesinde önemli bir güç haline geliyor, Türkiye Batı ve Ortadoğu bölgesi arasında bir köprü'' diyen Forbes, gülümseyerek ''Türkiye AB'ye girerse o zaman Türkiye'yi klonlamamız gerekebilir, Avrupa için bir Türkiye, Ortadoğu için bir Türkiye'' dedi. Türkiye'nin AB'ye gireceğini düşünüp düşünmediği şeklindeki soruya Forbes, kısa sürede bunun olacağını sanmadığını ancak Türkiye'nin ekonomik olarak büyümeye devam etmesi halinde ''o zaman AB'nin, Türkiye'ye geleceğini, bunun tersinin olmayacağı'' karşılığını verdi. AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin önümüzdeki 10 yılda gelişmesi gerektiğini söyleyen Forbes, ''Türkiye o zaman bunu (AB'ye girmeyi) güçlü bir konumda bulunarak başaracaktır'' diye konuştu. ''Türkiye'nin milyarder sayısını yükseltmesi ülke ekonomisinin geliştiğini mi gösteriyor?'' sorusunu ise Forbes, ''Bir ülkenin ekonomisi o ülkenin girişimcilerinin çabalarıyla büyür. Bu kişiler işlerini genişletirler ya da yeni işler kurarlar, o zaman hem bu girişimcilerin serveti hem de ülkenin ekonomisi büyür. Bu yüzden bir ülkenin girişimcilerinin bu listede yer alması iyidir, çünkü bu, o ülkenin ekonomisinin modern dünyaya doğru ilerlediğini ve yeni orta sınıflar yarattığını gösterir'' şeklinde yanıtladı. Türkiye'nin ileride ekonomisini nasıl gördüğünün sorulması üzerine ise Forbes, ülkelerin ekonomileri hakkında tahminlerde bulunmanın zor olduğunu ancak Türkiye'nin ekonomisinin iyiye gideceğini düşündüğünü, Ortadoğu ülkelerinin Türkiye'den mal almaya devam edeceğine inandığını, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin de iyiye gideceğini ve bunun da Türkiye'nin ekonomisini iyi yönde etkileyeceğini sözlerine ekledi. -FORBES DERGİSİ:''TÜRKİYE MODEL ÜLKE''- Forbes dergisi ''Ortadoğu ve Afrika bölgesinde'' en çok milyarder çıkaran Türkiye'nin dikkatleri üzerine çektiğini belirterek, şimdiye kadar ilk kez Türkiye'nin bu kadar sayıda milyarderi listeye sokmaya başardığını yazdı. ''Türkiye'nin demokrasiyi ve İslami kültürü, iyi giden bir ekonomi içinde koruyabilme yeteneğinin, ülkeyi bölgede model ülke yaptığını'' belirten dergi, Türkiye'nin 2010 yılındaki yüzde 8 büyüme oranıyla güçlü ihracat sektörüyle artan emlak fiyatlarıyla bu yıl milyarder sayısını 38'e yükselttiğini kaydetti. 10 yıl önce listede sadece beş Türk'ün bulunduğunu yazan dergi, toplam 64 milyar dolarlık servetleriyle listede yer alan 38 Türk milyarderin bir çoğunun servetinin aile arasında yoğunlaştığını, Koç ve Sabancı ailesine mensup üyelerin bulunduğunu belirtti. Dergi iş adamı Murat Ülker'in 2007 yılında Godiva çikolatalarını aldığını da hatırlatarak, ''Artık Türkler küresel markaların da peşinde'' diye yazdı.