Forbes, 2011 yılının milyarderlerini açıkladı

T24 - Forbes, 2011 yılının milyarderler listesini açıkladı: Zirve el değiştirmedi, toplam servet rekor kırdı, değerlendirildiği bölgenin lideri olan Türkiye 'ye 'model ülke' dendi.







Steve Forbes, özellikle Facebook gibi sosyal ağ hizmeti veren şirketlerin yeni milyarderler yarattığını da belirterek listede bu yıl Facebook'un kurucularından 26 yaşındaki Mark Zuckerberg'ten başka dört kişinin daha yer aldığını, yine Facebook'tan Dustin Moskovitz'in ise 2,7 milyar dolarlık servetiyle listedeki ''en genç milyarder'' unvanını Zuckerberg'ten 8 gün farkla kaptığını ve listede 420'nci sırada yer aldığını belirtti.Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:



Listenin başında bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Meksikalı telekomünikasyon devi Carlos Slim Helu 74 milyar dolarlık servetiyle yer aldı.



Geçen yılki listede serveti 53,5 milyar olan olan Helu, bu yıl servetini 20,5 milyar dolar artırarak iki yıldır 'dünyanın en zengini' unvanını elinde tutmayı başardı.



2011 yılı listesinde Helu'yu 56 milyar dolarla Microsoft firmasının kurucusu Amerikalı Bill Gates ve 50 milyar dolarla Amerikalı yatırımcı ve iş adamı Warren Buffet izledi.



Derginin Genel Yayın Yönetmeni ve Başkanı Steve Forbes, 25'inci kez açıklanan listeye rekor sayıda milyarderin girdiğini belirterek, dünyada geçen yıl bin 11 olan milyarder sayısının bu yıl bin 210'a yükseldiğini belirtti.





Forbes'ın açıkladığı listedeki bazı detaylar:



Bu yıl listede yer alan milyarderlerin toplam servetinin net değeri rekor kırarak 4,5 trilyon dolara yükseldi ve Almanya'nın Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nı geçti. Bu rakam geçen yıl 3,6 trilyon dolardı.



Listeye bu yıl yeni girenlerin sayısı 214 olurken, geçen yıl bu rakam 97'ydi.



Geçen yıl listede yer alan 47 kişi listeden düştü, 10 tanesi öldü, 42 milyarder ise bu yıl listeye dönüş yaptı.



ABD bu yıl da listede en çok milyarderi bulunan ülke durumunda. Listede geçen yıl 403 milyarderi olan ABD bu yıl bu sayıyı 413'e yükseltti. ABD'yi Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin izliyor.





ORTADOĞU VE AFRİKA'NIN LİDERİ TÜRKİYE



Geçen yıl 28 olan milyarder sayısını 38'e çıkaran Türkiye, değerlendirildiği 'Ortadoğu ve Afrika' bölgesinde, en fazla milyardere sahip ülke konumunda.

Dergisi, Türkiye'nin dikkatleri üzerine çektiğini belirterek, şimdiye kadar ilk kez Türkiye'nin bu kadar sayıda milyarderi listeye sokmaya başardığını yazdı.



Bölgede Türkiye'yi, 16 milyarderle İsrail,

9 milyarderle Suudi Arabistan,

8 milyarderle Mısır, 6 milyarderle Lübnan,

4'er milyarderle Güney Afrika Cumhuriyeti

ve Birleşik Arap Emirlikleri, 2'şer

milyarderle Kuveyt ve Nijerya izliyor. İkinci İsrail

''Türkiye'nin demokrasiyi ve İslami kültürü, iyi giden bir ekonomi içinde koruyabilme yeteneğinin, ülkeyi bölgede model ülke yaptığını'' belirten dergi, Türkiye'nin 2010 yılındaki yüzde 8 büyüme oranıyla güçlü ihracat sektörüyle artan emlak fiyatlarıyla bu yıl milyarder sayısını 38'e yükselttiğini kaydetti.



10 yıl önce listede sadece beş Türk'ün bulunduğunu yazan dergi, toplam 64 milyar dolarlık servetleriyle listede yer alan 38 Türk milyarderin bir çoğunun servetinin aile arasında yoğunlaştığını, Koç ve Sabancı ailesine mensup üyelerin bulunduğunu belirtti.



Dergi iş adamı Murat Ülker'in 2007 yılında Godiva çikolatalarını aldığını da hatırlatarak, ''Artık Türkler küresel markaların da peşinde'' diye yazdı.



Türkiye'deki milyarderlerin, dünyadan 1210 milyarderin bulunduğu listedeki sıraları şöyle:

268-Mehmet Emin Karamehmet (Çukurova Holding-4 milyar dolar)

376-Semahat Arsel (Koç Holding-3 milyar dolar)

376-Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding-3 milyar dolar)

393-Rahmi Koç (Koç Holding-2,9 milyar dolar)

409-Murat Ülker (Yıldız Holding-2,8 milyar dolar)

420-Ferit Şahenk (Doğuş Holding-2,7 milyar dolar)

420-Şarık Tara (Enka İnşaat-2,7 milyar dolar)

459-Suna Kıraç (Koç Holding-2,5 milyar dolar)

459-Filiz Şahenk (Doğuş Holding-2,5 milyar dolar)

564-Ali İbrahim Ağaoğlu (Ağaoğlu İnşaat 2,1 milyar dolar)

595-Erman Ilıcak (Rönesans İnşaat-2 milyar dolar)

692-Kamil Yazıcı (Yazıcılar Holding-1,8 milyar dolar)

692-Ahmet Nazif Zorlu (Zorlu Holding-1,8 milyar dolar)

879-Bülent Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding-1,4 milyar dolar)

879-Ali Metin Kazancı (Kazancı Holding-1,4 milyar dolar)

879-Tuncay Özilhan (Anadolu Endüstri-1,4 milyar dolar)

879-Ahsen Özokur (Yıldız Holding-1,4 milyar dolar)

879-Deniz Şahenk (Doğuş Holding-1,4 milyar dolar)

938-Ahmet Çalık (Çalık Holding-1,3 milyar dolar)

938-Faruk Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding-1,3 milyar dolar)

938-Mehmet Sinan Tara (Enka İnşaat-1,3 milyar dolar)

938-Mustafa Latif Topbaş (BİM-1,3 milyar dolar)

993-Mehmet Rüştü Başaran (Habaş-1,2 milyar dolar)

993-Mehmet Hattat (Hema Endüstri-1,2 milyar dolar)

993-Mustafa Vehbi Koç (Koç Holding-1,2 milyar dolar)

993-Nihat Özdemir (Limak İnşaat-1,2 milyar dolar)

993-Şevket Sabancı (Esas Holding-1,2 milyar dolar)

993-Sezai Bacaksız (Limak İnşaat-1,2 milyar dolar)

1057-Mübariz Gurbanoğlu (Palmali Denizcilik-1,1 milyar dolar)

1057-Mehmet Ömer Koç (Koç Holding-1,1 milyar dolar)

1057-Yıldırım Ali Koç (Koç Holding-1,1 milyar dolar)

1057-Suzan Sabancı Dinçer (Sabancı Holding-1,1 milyar dolar)

1057-Murat Vargı (MV Holding-1,1 milyar dolar)

1140-Turgay Ciner (Park Holding-1 milyar dolar)

1140-Aydın Doğan (Doğan Holding-1 milyar dolar)

1140-Serra Sabancı (Sabancı Holding-1 milyar dolar)

1140-Çiğdem Sabancı Bilen (Sabancı Holding-1 milyar dolar)

1140-Mehmet Sepil (Genel Enerji-1 milyar dolar)



