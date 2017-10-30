Football Manager'da yeni özellik: Futbolcular, eşcinsel olduğunu açıklayabilecek

Teknik direktörlük simülasyon oyunu olan Football Manager, oyununun 2018 sürümünde futbolcular eşcinsel olduğunu açıklayabilecek.

Sports Interactive şirketi tarafından çıkarılan ve dünyada yüzbinlerce hayranı bulunan menajerlik oyunu, son yıllarda ağırlık verdiği 'etkileşimli oyuncu deneyimi' konusunda yenilikçi tavrını sürdürüyor.

Oyunun her geçen sürümünde kullanıcı ve yapay zeka etkileşimi artarken; 2018 sürümünde futbolcuların eşcinsel olduklarını açıklayabileceği bir özellik getirildi.

Özellik yalnızca 'regen' futbolculara

Yeni özelliğe göre 'regen' adı verilen, oyunun kendi yarattığı futbolcular eşcinsel olduğunu açıklayabilecek ancak uygulamanın gerçek futbolcular için hayata geçirilmeyeceği açıklandı. Şirket CEO'su Miles Jacobson, bu kararın da insanların tercihlerinin bilinemeyeceği gerekçesiyle alındığını aktardı.

Bu özelliği yapay zekaya sahip futbolcuların haricinde teknik direktörlük koltuğuna oturan oyuncuların kullanıp kullanamayacağı henüz bilinmiyor.