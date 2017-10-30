T24 LogoT24 Logo
Spor

Football Manager'da yeni özellik: Futbolcular, eşcinsel olduğunu açıklayabilecek

Efsanevi serinin 2018 sürümü, 10 Kasım'da satışa sunulacak

30 Ekim 2017 14:22

Teknik direktörlük simülasyon oyunu olan Football Manager, oyununun 2018 sürümünde futbolcular eşcinsel olduğunu açıklayabilecek.

Sports Interactive şirketi tarafından çıkarılan ve dünyada yüzbinlerce hayranı bulunan menajerlik oyunu, son yıllarda ağırlık verdiği 'etkileşimli oyuncu deneyimi' konusunda yenilikçi tavrını sürdürüyor.

Oyunun her geçen sürümünde kullanıcı ve yapay zeka etkileşimi artarken; 2018 sürümünde futbolcuların eşcinsel olduklarını açıklayabileceği bir özellik getirildi.

Özellik yalnızca 'regen' futbolculara

Yeni özelliğe göre 'regen' adı verilen, oyunun kendi yarattığı futbolcular eşcinsel olduğunu açıklayabilecek ancak uygulamanın gerçek futbolcular için hayata geçirilmeyeceği açıklandı. Şirket CEO'su Miles Jacobson, bu kararın da insanların tercihlerinin bilinemeyeceği gerekçesiyle alındığını aktardı.

Bu özelliği yapay zekaya sahip futbolcuların haricinde teknik direktörlük koltuğuna oturan oyuncuların kullanıp kullanamayacağı henüz bilinmiyor.

ETİKETLER

Football Manager2018futbolcueşcinselaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sevan Nişanyan, cinsel tacizciliğin manifestosunu yazdı: Size vereceği zarar nedir!...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24