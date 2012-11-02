Football Manager 2013, TTNET Playstore’da

Football Manager tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Football Manager 2013 Türkçe dil desteği ile TTNET’in dijital oyun platformu Playstore üzerinden satışa sunuldu.

Bugüne kadar yapılmış en gerçekçi en ve en çok satan futbol menajerlik oyun serisi olan Football Manager, yeni versiyonuyla birlikte birçok özelliği de beraberinde getiriyor. Oyuncular dünyanın dört bir yanından 50′nin üzerinde ülkenin herhangi bir takımını kontrol edebiliyor. Oyunun bu yılki sürümünde Avrupa’nın tüm büyük ligleri bulunuyor. Oyun bunun yanında 500 binin üzerinde gerçek oyuncu ve teknik ekibin de bulunduğu bir veri tabanına sahip. Football Manager 2013′ün bu yılki en büyük artılarından biri de Türkçe dil desteğiyle birlikte geliyor oluşu. 900′ün üzerinde yeni özelliğin oyunseverlere sunulduğu oyun, kariyer moduna getirilen yeni özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Football Manager 2013′ü aylık 6 TL’den başlayan taksitlerle veya 72 TL’ye Playstore üzerinden satın alabilirsiniz. Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.