T24 LogoT24 Logo
Gündem

Football Manager 2013, TTNET Playstore’da

Oyunseverler, dünya ile aynı anda satışa sunulan Football Manager 2013′e 6 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabilecek

02 Kasım 2012 18:32

 

Football Manager tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Football Manager 2013 Türkçe dil desteği ile TTNET’in dijital oyun platformu Playstore üzerinden satışa sunuldu. 
 
Bugüne kadar yapılmış en gerçekçi en ve en çok satan futbol menajerlik oyun serisi olan Football Manager, yeni versiyonuyla birlikte birçok özelliği de beraberinde getiriyor. Oyuncular dünyanın dört bir yanından 50′nin üzerinde ülkenin herhangi bir takımını kontrol edebiliyor. Oyunun bu yılki sürümünde Avrupa’nın tüm büyük ligleri bulunuyor. Oyun bunun yanında 500 binin üzerinde gerçek oyuncu ve teknik ekibin de bulunduğu bir veri tabanına sahip. Football Manager 2013′ün bu yılki en büyük artılarından biri de Türkçe dil desteğiyle birlikte geliyor oluşu. 900′ün üzerinde yeni özelliğin oyunseverlere sunulduğu oyun, kariyer moduna getirilen yeni özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Football Manager 2013′ü aylık 6 TL’den başlayan taksitlerle veya 72 TL’ye Playstore üzerinden satın alabilirsiniz. Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.

ETİKETLER

Football Manager 2013TTNET

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24