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Ekonomi

Fon yöneticilerinin yüzde 70'i piyasalarda tehlike öngörüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Şubat  (DHA) –  ABD borsalarında yaşanan son türbülansın ardından fon yöneticilerinin yüzde 70’i piyasalarda tehlike öngörüyor

15 Şubat 2018 13:23

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Şubat  (DHA) –  ABD borsalarında yaşanan son türbülansın ardından fon yöneticilerinin yüzde 70’i piyasalarda tehlike öngörüyor. Küresel finansal krizden bu yana ilk defa bu kadar fazla fon yöneticisi “tehlike” endişesi taşıyor.

MarketWatch’ta yer alan habere göre, ABD’li banka BofA Merrill Lynch’in gerçekleştirdiği fon yöneticileri anketinde katılımcıların yüzde 70’i küresel ekonominin “düşüş döngüsünde” olduğunu öngördü. Bu oranın finansal kriz başlamadan hemen önce Ocak 2008’deki bulgulardan bile daha yüksek olduğu aktarılıyor.

Habere göre yatırımcıların iyimserliği son yedi yılın en yüksek düzeyine gelse de, son üç ayın en düşük düzeyine geriledi. Ücretler sekiz yıldan uzun bir süredir görülmemiş bir hızda yükseliyor. Bu da enflasyonun geri döneceği beklentilerini güçlendirerek ABD Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmek konusunda agresifleşebileceği olasılığını artırıyor.

Dow Jones Sanayi Endeksi ve S&P 500 gibi önemli gösterge endeksler, zirvelerinden yüzde 10’luk bir düşüş yaşayarak “düzeltme” kategorisinde kayıplar kaydederken, BofA Merril Lynch anketine katılan fon yöneticilerinin yüzde 45’i \"enflasyonun tetiklediği bir hisse piyasaları çöküşünü en büyük risk\" olarak görüyor.

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