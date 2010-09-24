Fomula 1 lastikleri Türkiye'de üretilecek

T24 - Kasım başında 5 yıllık yeni stratejisini açıklayacak olan lastik üreticisi Pirelli, üretiminin çoğunu yeni kurduğu fabrikalara kaydırmayı hedefliyor. Pirelli, Türkiye’de ise F1 için 50 bin lastik üretecek.



Türkiye’de 50. yılı kapsamında büyük bir kutlama yapan İtalyan lastik devi Pirelli, kapsamlı bir yeniden yapılanma içinde.







Dünyanın beşinci, Avrupa’nın üçüncü en büyük lastik üreticisi Pirelli’nin Başkanı Marco Tronchetti Provera, Milano’daki ofisinde Milliyet gazetesinden Melis Şenerdem'e konuştu. Türkiye’nin kriz döneminde oldukça iyi performans gösterdiğini belirten Provera, “Türkiye ekonomisi için olumlu beklentilerimiz olabilir. 50 yıllık işbirliğine dayalı ilişkimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu ilişkinin bir 50 yıl daha böyle sürmesini isteriz.”



Ancak Provera’nIn, kasım başında açıklayacağı yeni beş yıllık planda Türkiye başroldeki ülkelerden değil. Yeni plana göre Pirelli’nin üretiminin büyük kısmı bundan sonraki dönemde grubun 2000 yılından itibaren faaliyete geçen fabrikalarından gelecek.



Provera, “Üretimimizin yüzde 60’tan fazlası yeni fabrikalarımızdan geliyor olacak. Yani yüzyılın başından itibaren faaliyete geçirdiğimiz fabrikalardan; ki bunlar Çin, Romanya, yıl sonunda inşaatına başlayacağımız Rusya, Brezilya, ABD ve hangi ülkelerde olacağını 4 Kasım’da açıklayacağımız diğer ülkelerden olacak” dedi.







F1 lastikleri Köseköy’de üretilecek





2009 sonu itibariyle grubun satış gelirlerinin üçte birine yakını İtalya dışındaki Avrupa ülkelerinden sağlandı. Bunu, yüzde 30’la orta ve Güney Amerika izledi. Kuzey Amerika’nın payı ise yüzde 7 civarında.





Lastik üretimlerinin coğrafi dağılımının da yeni bölgelere kaymakta olduğuna dikkat çeken Provera, “Kriz döneminde Avrupa’da iki fabrikamızı kapattık. İtalya’da yüksek teknolojili lastiklerin yani yeşil lastik, siber lastik dediğimiz kategorideki ürünlerin ve yüksek teknolojili kamyon lastiklerinin imal edileceği bir fabrika kuruyoruz. Öte yandan Çin, Romanya, Mısır ve Türkiye’de kapasitemizi artırıyoruz. Büyümeye devam edeceğiz” dedi.



Pirelli’nin 1960’ta İzmit Köseköy’de kurduğu fabrika, Türkiye’nin ilk lastik fabrikası. Otomobil ve kamyon lastiğinin yanı sıra Pirelli’nin tüm motor sporları lastiklerinin üretimi bu tesiste yapılıyor. 2011-2013 döneminde Formula 1 yarışlarının resmi tedarikçisi olan Pirelli’nin bu lastiklerinin de tamamı Türkiye’de üretilecek.



Pirelli, yeni tasarladığı Formula 1 lastiklerinin hem iç mekan hem de pist testine tabi tutuyor. Türkiye’de üretilen prototip lastikler Milano’daki iç mekan test merkezine getiriliyor ve burada deneniyor. Ardından da yakınlardaki Formula 1 pistinde dış mekan testleri gerçekleştiriliyor.

4.9 milyar euro yıllık gelir



İzmit’teki fabrikada üretilen lastiklerin dış mekan testlerinin hemen yakınındaki Formula 1 pistinde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği sorusuna Provera, “Bütün pistlerin koşullarına göre lastikleri test etmemiz gerekiyor. Tabii Türkiye de bunlardan biri” yanıtını veriyor.



Fiat, Olivetti gibi isimlerle birlikte İtalya’nın 19. yüzyıldan bu yana ayakta kalan sayılı şirketinden biri olan Pirelli, yıl sonunda 4.8-4.9 milyar euro aralığında bir satış geliri bekliyor.

Pirelli’nin damadı



İtalya’da ticaretle uğraşan bir ailenin üyesi olan Tronchetti, 1948 yılında Milano’da doğdu. İtalya’nın Bocconi üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra 1971 yılında lojistik şirketi P&O’da çalışmaya başladı. 1978’de Pirelli ailesinden Cecilia ile evlendi. Kendi ailesinin elindeki Pirelli hisselerini satın alan Tronchetti, 1989’da şirketin beş büyük ortağından bir haline geldi. Aynı yıl eşinden boşanan Tronchetti, Pirelli’nin önce CEO’su, daha sonra da Başkanı oldu. Onun yönetiminde Pirelli borsaya açıldı, gayrimenkul ve telekom sektörüne girdi. Tronchetti 2001’de, Pirelli’nin Benetton ailesiyle birlikte 6.1 milyar dolara satın aldığı Telecom Italia’nın da başkanı oldu. Forbes’un 2000’li yıllarda en etkili iş adamları arasında saydığı Tronchetti, Anglo-Sakson kapitalizm modelini geleneksel İtalyan şirketlerine taşıyan örnek isim olarak gösterildi.

Türkiye yönetici eğitim üssü



Provera, Türkiye’deki fabrikanın iyi yönetilen bir tesis olduğunu belirtirken, bu işletmenin üst düzey yönetici adayları için de iyi bir eğitim yeri olduğunu belirtti.





“Global bir şirket olarak çalışanlarımızın dünyanın çeşitli yerlerinde görev yapmasını istiyoruz. Farklı tesisleri ve kültürleri tanımalarını istiyoruz. Bu önemli” dedi.





Provera’dan sonra Pirelli grubunun başına geçecek isimler arasında adı geçen ailenin dördüncü kuşak temsilcisi Alberto Pirelli, daha önce Türkiye’de görev almıştı. Şimdi ise oğlu Nicolo Pirelli burada çalışıyor.



Futbol ve modanın gizli yıldızı



Milano merkezli Pirelli’yi 1872’de Giovanni Pirelli kurdu. 1950’lerde Alberto Pirelli Milan’da 19. yüzyılda ilk fabrikanın olduğu bölgede meşhur bir gökdelenin binasını hizmete soktu. Pirelli’nin futbolla da yakın ilişkisi var.



Grup, Inter Milan’ın ve Brezilyalı Palmeiras’ın ana sponsoru. Şirketin Başkanı, Inter’in başkanlığını yapıyor. 1991’de Formula 1’in lastik tedariğinden çekilen Pirelli, 2011-2013 için anlaşma yaptı. Provera, “F1 görünürlüğümüzü artıracak. Çünkü bizim büyümek istediğimiz pazarlar, F1 seyircilerinin sayısının arttığı pazarlar” dedi.

Lastikten ayakkabı



Bir süredir kol saati ve güneş gözlüğü koleksiyonu olan Pirelli, bu yıl içinde PZero adlı yeni bir markayı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdilik sadece Milano’nun merkezinde bir showroom’da sergilenen ayakkabıdan pantolona, tişörtten çantaya pek çok ürün yakında büyük mağazalarda ve Pirelli’nin kendi açacağı dükkanlarda satılmaya başlanacak. Ürünlerin tamamında lastik teması var ve kullanılan malzeme abiye topuklu ayakkabılarda bile ağırlıklı olarak kauçuk.