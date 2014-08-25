Foley'den ailesine mektup: Çocukluk anılarım için teşekkürler

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları tarafından kafası kesilerek infaz edilen ABD ’li gazeteci James Foley’nin ailesi, oğullarının ölmeden önce kendilerine yazdığı mektubu yayımladı. Mektubu, IŞİD’in el koymaması için serbest bırakılmak üzere olan, kendisi gibi rehin tutulan bir gazeteciye dikte ettiren Foley, ailesine özlemini dile getirmiş. Foley, mektubunda kardeşi Michael’e seslenerek “Seninle gurur duyuyorum Michael ve mutlu çocukluk anılarım için teşekkür ediyorum. Sana ve Kristie’ye büyüdükten sonraki mutlu anılarım için teşekkürler” diyor.

Independent’ın haberine göre, 2012’de Suriye ’de kaçırılan gazetecinin mektubu şu şekilde:

“Sevgili ailem ve arkadaşlarım,

Babamla alışveriş merkezine gittiğimi ve annemle uzun bir bisiklet gezisi yaptığımı hatırlıyorum. Ailemle geçirdiğim zamanların anıları, beni bu hapisten uzaklaştırıyor. Ailem ve arkadaşlarımın hayalleri beni uzaklara götürüyor ve kalbim mutlulukla doluyor.

Beni düşündüğünüzü ve benim için dua ettiğinizi biliyorum ve buna müteşekkirim. Dua ettiğimde hepinizi hissediyorum. Güçlü kalmanız ve inanmanız için dua ediyorum. Bu karanlıkta bile, dua ederken size dokunabildiğimi hissediyorum.

Hücredeki artıklardan oyun üretiyoruz

Bir hücrede 18 kişi kalmamız bana yardımcı oldu. Filmler, spor ve ıvır zıvır hakkında uzun uzun konuşmak için birbirimize sahiptik. Hücredeki artıklardan ürettiğimiz oyunları oynadık. Dama, satranç ve risk oynamanın yollarını bulduk. Bu oyunlarla turnuvalar düzenledik, ertesi günün oyunu veya dersi için strateji hazırladığımız günler geçirdik. Oyunlar ve birbirimize bir şeyler öğretmemiz zamanın geçmesine yardımcı oldu. Gerçekten çok yardımcı oldular. Gerilimi azaltmak için bazı hikayeleri tekrarlıyoruz ve gülüyoruz.

Zayıf ve güçlü günlerim oldu. İçimizden biri serbest bırakıldığında çok mutlu oluyoruz; ancak tabii ki kendi özgürlüğümüz için de yanıp tutuşuyoruz. Birbirimizi cesaretlendirmeye çalışıyoruz ve gücümüzü paylaşıyoruz. Şu sıralar günlük olarak ve daha iyi besleniyoruz. Çayımız, belki bazen kahvemiz oluyor. Geçen yıl verdiğim kiloların neredeyse tamamını aldım.

Çocukluk anılarım için teşekkürler

Sık sık kardeşlerimi düşünüyorum. Karanlıkta Michael’la Kurtadam oyunu oynadığımızı ve daha birçok macerayı hatırlıyorum. Mattie ve T’yi mutfak tezgahının çevresinde kovaladığımı hatırlıyorum. Onları düşünmek beni mutlu ediyor. Eğer banka hesabımda para kaldıysa, onun Michael ve Matthew’a gitmesini istiyorum. Seninle gurur duyuyorum Michael ve mutlu çocukluk anılarım için teşekkür ediyorum. Sana ve Kristie’ye büyüdükten sonraki mutlu anılarım için teşekkürler.

Ve büyük John, Cress ve seni Almanya’da ziyaret etmek ne kadar hoşuma gitmişti. Beni ağırladığın için teşekkürler. RoRo’yu çok düşünüyorum ve Jack’in nasıl olduğunu hayal etmeye çalışıyorum. Umarım RoRo’nun kişiliğini almıştır!

Ve Mark… seninle gurur duyuyorum kardeşim. Senin Batı yakasında düşünüyorum ve kayak ve kamp yaptığını umuyorum. Özellikle Boston’daki Comedy Club’a gittiğimizi ve sonrasındaki sarılmamızı hatırlıyorum. Bu özel anlar benim umutlu kalmamı sağlıyor.

Hayatımı geri kazanmak için yardımına ihtiyacım var

Katie, seninle çok gurur duyuyorum. Aramızdaki en güçlü ve en iyi sensin!! Seni, hemşire olarak çok çalışırken ve insanlara yardım ederken düşünüyorum. Ben yakalanmadan önce mesajlaştığımız için çok mutluyum. Senin düğününe gelmek için dua ediyorum… şimdi de Grammy gibi oldum!!

Grammy, lütfen ilaçlarını al, yürüyüşe çık ve dans etmeye devam et. Eve döndüğümde seni Margarita içmeye götürmeyi planlıyorum. Güçlü dur çünkü hayatımı geri kazanmak için senin yardımına ihtiyacım var.

Jim”