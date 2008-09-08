Foggia: “Rossi’nin ihtiyacı olduğunda ben hazırım”



Lazio’nun orta sahası Pazquale Foggia, ilk 11’de yer almak için çok çalıştığını ve hazır olduğunu söyledi.



Foggia’nın oyunda kalma süresi Cagliari’den Lazio’ya transfer olmasıyla düşmüştü. Fakat bu Foggia’yı kötü etkilemedi, aksine daha çok çalışmaya sevk etti.



Radio Kiss Kiss’e konuşan oyuncu, “Forma savaşı geçen seneye göre çok daha zor” dedi.



“Güçlü bir ekibiz, ve bu sene hedeflerimiz yüksek”



“Kendimizi geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Biliyoruz ki kendimize en önemli katkıyı sahaya çıkan 11’de yer alarak sağlarız”



“Hocam bana ihtiyaç duyduğunda hazır olmak için elimden geleni yapıyorum”



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