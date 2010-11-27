-FOCUS: ALMANYA 30 TERÖR ZANLISINI İZLİYOR BERLİN (A.A) - 27.11.2010 - Alman Focus dergisi, Federal Suç Dairesi'nin (BKA) ülkedeki terör tehdidi uyarısı çerçevesinde 30 terör zanlısını izlediğini yazdı. Derginin haberinde, BKA uzmanlarının Afganistan, Pakistan, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen'den 1 Ağustos'tan sonra alınan tüm Alman vizelerini incelediği belirtildi. Uzmanların toplam 43 bin kişinin bilgilerini incelediği ifade edilen haberde, izlenen 30 kişiden 8'inin Berlin ile bir bağlantısı olduğu, bir kişinin de Saarland eyaletinde yaşadığı, bu kişilerin somut olarak bir tehlike oluşturup oluşturmadığının ise henüz kesinlik kazanmadığı kaydedildi. BKA'nın bir sözcüsü, haber ile ilgili olarak açıklama yapmak istemedi ve bazı konuların soruşturmayı tehlikeye sokmaması açısından gizli kalması gerektiğini söyledi. Öte yandan, daha önce Alman makamlarını arayarak Federal Meclis (Reichstag) binasına terör saldırısı düzenleneceği yönünde bilgi veren kişinin, Pazartesi günü yetkilileri yeniden arayarak para istediği, para alamaması durumunda, bilgiler için daha fazla para verdiklerini ifade ettiği Amerikalılara gideceğini söylediği bildirildi. Derginin haberinde, güvenlik uzmanlarının bu kişiyi güvenilir bulmadığı kaydedildi.