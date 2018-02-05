Foça'nın ilk kadın emniyet müdürü göreve başladı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'de, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne atanan, ilçenin ilk kadın emniyet müdürü Gülcan Coşkun, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Yasin Uğurtaş\'tan görevi devraldı.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde bugün saat 11.30\'da görev değişimi yapıldı. Foça İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığından İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan evli ve 1 çocuk annesi Gülcan Coşkun (37), göreve başladı. Coşkun, ilçenin ilk kadın emniyet müdürü oldu. Aliağa İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Yasin Uğurtaş ise görevi Coşkun\'a devrederek ilçeden ayrıldı.

Foça\'yı iyi tanıdığını belirten Gülcan Coşkun, \"Kanunların verdiği yetki ve görevler dahilinde, Foça halkının huzuru, güveni ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah hepimiz için hayırlı olur\" dedi.

Veda eden Yasin Uğurtaş ise görev yaptığı süre içinde öncelikleri sıraya koyduklarını, halkın huzur ve mutluluğunu ve devletin itibarını ön planda düşünerek, vatandaşa hizmet için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Uğurtaş, \"Vatandaşlarımızın bizim vermek istediğimiz mesajları anladığını umut ediyorum. Biz bir ekiptik. Benden sonra Gülcan kardeşimin de aynı prensipler doğrultusunda hareket edeceğini düşünüyorum. Kendisine ve arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yakın ilgi ve desteklerini gördüğüm Foça halkına da hakkım varsa helal ederek ayrılıyorum\" diye konuştu.



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