-Foça'daki yangını çıkaran 3 zanlı tutuklandı İZMİR (A.A) - 16.08.2011 - İzmir'in Foça ilçesinde önceki gün iki ayrı ormanlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan F.T. (19) ve F.Y. (20) İzmir Adliyesine, 16 yaşındaki M.Ö. ise Foça ilçesinde çocuk mahkemesine gönderildi. Üç zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İzmir'in Foça ilçesinde, 14 Ağustos Pazar günü Kızıldağ mevkisi dikim sahasındaki ormanlık alanda ve Kozbeyli mevkisinde orman yangınları çıkmış, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle her iki yangın da söndürülmüştü. Yangınları çıkardıkları ileri sürülen F.T, F.Y. ve M.Ö. yakalanmış, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen M.Ö. ile diğer 2 zanlının yangınları çıkarmak için Hakkari'den İzmir'e geldikleri ifade edilmişti.