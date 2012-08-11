Foça'daki saldırıda şehit sayısının artmasını otobüs şoförü engellemiş

İzmir Foça’da 1 askerin şehit olduğu, 12 kişinin de yaralandığı PKK sırasında, servis otobüsünü kullanan Uzman Çavuş Hasan Furkan Özmen’in büyük hareket halindeki aracı durdurup kayıp sayısını artıracak kazayı önlediği ortaya çıktı.

Emniyet yetkilileri, Özmen’in patlamanın ortasında yaralı halde soğukkanlılıkla aracı durdurmasıyla, yan taraftaki şarampole devrilmesini önlediğini kaydetti. Uzman çavuş Özmen’in kullandığı servis aracı 08.00’de Değirmenlik Caddesi’ne geldi. Askeri üsse 1.5 kilometre kala makilik, ağaçlarla kaplı bölgeden geçerken, uzaktan kumandalı bombanın patlamasıyla ortalık cehennem yerine döndü. Bu sırada Özmen kendi canını da hiçe sayarak, önce aracı durdurmayı düşündü. Yetkililer, “Şoför patlama sırasında büyük bir soğukkanlılıkla aracı durduruyor. Şu an el freniyle mi nasıl yaptığını bilemiyoruz. Ancak bu büyük bir kahramanlıktır. Yan taraf oldukça yüksek. Araba bir de yoldan savrulsaydı ikinci bir olay yani trafik kazası olabilir, kayıp sayısı artabilirdi” dedi.



Beyninde hasar var



Saldırısı sonrası ambulans helikopterle hastaneye sevkedilirken iki kez kalbi duran, müdahaleyle yaşama döndürülen Özmen’in Mersin’den gelen ailesi, Ege Üniversitesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi’nin önünde bekliyor. Ameliyata alınan ve beyninde ağır hasar olduğu öğrenilen Özmen’in Limonlu Belediyesi Meclis üyesi babası Cengizhan Özmen, annesi Durdu ile birlikte dua ediyor. Oğlunun yaralandığını tarlada öğrendiklerini anlatan baba, “Elinden ne geliyorsa o an yapmış. O araç şarampole yuvarlanacakmış. Vatan için yapmış ve sonra da zaten kendini kaybetmiş. Arkadaşları oradan çıkarmışlar. Benim 4 oğlum var. 4’ü de asker olmak istedi, bir tek Hasan’a nasip oldu. Askerliğini yaptıktan sonra, devam etmek istedi ve kabul edildi. En son bir ay önce yanımıza gelmişti. Korkum; eşim 7 yıldır kanser hastası, onun sağlığını da düşünüyorum” dedi.



Silah arkadaşı: Soğukkanlı, korkmaz



3 yıldır Hasan’la aynı evi paylaşan silah arkadaşı Ufuk Yıldız ise şöyle konuşuyor:

“Hasan tam bir Anadolu çocuğudur. Hiçbir şeyi sorun etmez, büyütmez. Hallolur, olur der. Hep güler yüzlüdür. Soğukkanlıdır ve öyle kolay kolay bir şeyden korkmaz. Olay anında da aynı soğukkanlılığını korumuş. Hastanede yoğun bakımın önünde bekliyorum. Bir gün önce nöbetçiydi. Olayı duyar duymaz kendi aracıma binip birliğe doğru yola çıktım. Araç geçişine izin verilmeyince koşarak olay yerine gittim. Tam o sırada da ikinci patlama oldu.”