Foça'da yaralanan asker de şehit oldu

İzmir'in Foça ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı PKK'lıların saldırısı sırasında yaralanan Uzman Çavuş Hasan Furkan Özmen yaşamını yitirdi.

Ege Üniversitesi Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, kafa travması nedeniyle Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı'nda operasyona alınan ve operasyon sırasında ağır koma tablosunda yoğun bakıma yatırılan Uzman Çavuş Hasan Furkan Özmen hayatını kaybetti.

İzmir 'in Foça ilçesinde, 9 Ağustos Perşembe günü askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu daha önce 1 asker şehit olmuş, 11 asker ve 1 itfaiye eri yaralanmıştı. Saldırısı sırasında, servis otobüsünü kullanan Uzman Çavuş Hasan Furkan Özmen’in yaralı haldeyken büyük bir cesaret göstererek, hareket halindeki aracı durdurup kayıp sayısını artıracak kazayı önlediği ortaya çıkmıştı.

Beyin ölümü 11 Ağustos'ta gerçekleşen ve bugüne kadar yaşam destek ünitesine bağlı olan Hasan Furkan Özmen'in vefatıyla olayda şehit sayısı 2'ye yükseldi.

Şehit Hasan Furkan Özmen'in babası Cengizhan Özmen yaptığı açıklamada, oğlunu Allah'ın mübarek günde yanına aldığını söyleyerek, “Tüm Türkiye 'nin, İzmir 'in başı sağolsun” dedi.