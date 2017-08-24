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Foça'da makilik ve otluk alanda yangın korkuttu

Seyfi GÜL/FOÇA, İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Foça İlçesi'ndeki otluk ve makilik alanda çıkan yangında alevler yerleşim yerlerine yakın olunca korku yarattı

24 Ağustos 2017 18:59

Seyfi GÜL/FOÇA, İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Foça İlçesi\'ndeki otluk ve makilik alanda çıkan yangında alevler yerleşim yerlerine yakın olunca korku yarattı. Orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, 2 hektarlık alan zarar gördü.
Foça ilçe merkezine 1 kilometre mesafedeki İsmetpaşa Mahallesi\'nin Yeşiltepe Mevkii\'nde bulunan otluk ve makilik bölgede, bugün saat 13.00\'te, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede yayıldı. Yangını görenler, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça ve Bağarası itfaiye gruplarından birer, Orman Bölge Müdürlüğü\'ndan 3 söndürme aracıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yerleşim yerlerine 30 metre kadar yaklaştığı sırada kontrol altına alındı. Yangın mahalline yakın  bölgede bulunan Jandarma Komando Okulu yetkilileri de gerekirse destek vermek için söndürme çalışmalarını yerinde izledi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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