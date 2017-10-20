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Foça'da kayalıklara saklanmış 46 kaçak yakalandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça İlçesi'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu toplam 46 kaçak, jandarma tarafından yakalandı

20 Ekim 2017 13:49

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek için hazırlık yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu toplam 46 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 05.00 sıralarında, Yenifoça Mahallesi\'ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Yelken Kayaları Mevkisi\'nde kaçış hazırlığında göçmenler bulunduğunu belirledi. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, kayalıklara saklanmış, 25\'i Suriye, 9\'u Güney Afrika, 4\'ü Mali, 2\'si Angola, diğerleri ise Gana, Kongo, Eritre, Gambiya, Kamerun, Kenya, uyruklu toplam 46 kişiyi yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar, Yenifoça Jandarma Karakolu\'na götürüldü. Kaçakların, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek için kendilerine bot temin edecek kişiyi bekledikleri belirlendi. İnsani yardım yapılan ve sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi\'ne gönderildi.   

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